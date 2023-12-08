Французские неоклассики, покорившие миллионы сердец

На протяжении всей истории французы стараются уберечь самобытность своей культуры от глобального влияния. Это касается и неоклассики. Композиторы остаются самими собой и не следуют веяниям изменчивой и капризной моды — они ее создают. Их произведениям всегда свойственна особая выразительность, романтичность, сильный драматический эффект, повышенная эмоциональность.
Ян Тирсен (Yann Tiersen)
Маэстро легкой музыки, как прозвали Яна Тирсена в народе, филигранно соединяет в своих работах академический базис и тенденции сегодняшнего дня. Прослушиванием знаменитого саундтрека к «Амели», однако, ограничиваться не стоит. Широта творческого замысла композитора хорошо раскрыта и в его студийных альбомах, и в трагикомедии «Гуд бай, Ленин!», и в биографическом фильме «Табарли» про отца французского яхтинга.
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Александр Деспла (Alexandre Desplat)
Александр Деспла — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия “Оскар“ за музыку к картинам “Отель Гранд Будапешт“ и “Форма воды“, премия “Золотой глобус“ — к драме “Разрисованная вуаль“, премия “Сезар“ — к драме “Ржавчина и Кость“, две статуэтки “Грэмми“ — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт“» и исторической трагикомедии “Король говорит!“, а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля.
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Жюльен Маршал (Julien Marchal)
Важная особенность произведений Жюльена Маршала лежит в области звуковой инженерии. Работая в студии, Жюльен расставляет микрофоны намеренно близко к пианино, стараясь передать на записи «вселенную инструмента». В его фортепианных этюдах можно расслышать скрип педали, деревянного паркета под инструментом, дыхание человека и тихий бой пианинных молоточков. Жюльен Маршал, прежде всего, выдающийся компилятор. Гармонические прогрессии Баха и грацию этюдов Шопена уроженец Бордо легко совмещает с минимализмом Эрика Сати, звуковыми решениями Макса Рихтера и современной электронникой в духе Boards of Canada.
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Сильвен Шаво (Sylvain Chauveau)
С фирменной французской легкостью и шармом Сильвен Шаво путешествует по музыкальным территориям, преодолевая ущелья и пропасти, что лежат между академической и поп-музыкой. В творчестве композитор из Франции, променявший родную Байонну на улочки Брюсселя, ценит, прежде всего, свободу и авантюризм. Оттого легко соглашается на участие в самых необычных проектах, в числе которых авант-рок-группа Arca, импровизационный дуэт On вместе со Стивеном Хессом и творческая коммуна Members of O. Сильвен Шаво часто работает над саундтреками для кино, но признается, что его характеру ближе сочинение музыки к танцевальным шоу.
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Рене Обри (Rene Aubry)
Нет ни единой внятной классификации тому самобытному, узнаваемому звучанию, что еще в 80-х в одиночку изобрел французский композитор. Опираясь на классическую музыку, Рене Обри смело и где-то даже авантюрно совмещает ее с праздничными мотивами аккордеона, банджо, флейты и, конечно, гитары, которой со временем овладел не хуже признанных мастеров фламенко. Его поздние альбомы (всего их более 20) — это авангардный микс из классики, этно, трип-хопа, диковинной электроники в духе группы Yello, оперы, эмбиента и прикладной музыки для кино, звучащей в произведениях Обри нарочито примитивно и старомодно.
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Арман Амар (Armand Amar)
Сложная родословная – важный секрет восхитительной музыки Армана Амара. Французский еврей марокканского происхождения, человек мира, с детства впитывал в себя микс африканской, азиатской и европейской музыкальных культур. Киноиндустрия увидела в нем автора саундтреков, которого всем не хватало. Смешивая элементы классики, оркестровой музыки и этники, композитор легко добивался нужного режиссерам результата – предлагал яркие краски мира, воплощенные в звуках. За годы карьеры Арман удостоился нескольких номинаций престижной во Франции премии «Сезар».
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Доминик Шарпентье (Dominique Charpentier)
В преемственных иерархиях французской неоклассической и постклассической сцены Доминик Шарпентье значится как последователь Яна Тирсена. Параллельно с музыкой для кино, которая неизменно подчеркивает тонкий драматизм героев фильмов, композитор пишет множество саундтреков для компьютерных игр, где использует куда более веселые и яркие музыкальные краски. Всего за пару лет Доминик с легкостью овладел тонкостями абстрактного хип-хопа, электро, инструментального рока и помпезной оркестровой музыки. Он работает с текстурами и слоями как заправский эмбиент-артист, уделяя саунд-дизайну не меньше внимания, чем собственно мелодиям.
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Эрик Серра (Eric Serra)
«Леон», «Пятый элемент» и другие всеми любимые фильмы Люка Бессона сложно представить без саундтреков Эрика Серра. Его увлечение самой разной музыкой — от Моцарта до Жака Бреля — не прошло бесследно. Композиции француза — это пестрые звуковые полотна с элементами разных стилей и этнических мотивов, от восточных до африканских. За музыку к «Голубой бездне» Эрик Серра получил престижную премию «Сезар», а позже номинировался на нее с другой работой — саундтреком к картине «Жанна д’Арк».
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