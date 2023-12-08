Французские неоклассики, покорившие миллионы сердец

Александр Деспла (Alexandre Desplat)

Александр Деспла — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия “Оскар“ за музыку к картинам “Отель Гранд Будапешт“ и “Форма воды“, премия “Золотой глобус“ — к драме “Разрисованная вуаль“, премия “Сезар“ — к драме “Ржавчина и Кость“, две статуэтки “Грэмми“ — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт“» и исторической трагикомедии “Король говорит!“, а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля.

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