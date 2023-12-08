Британские композиторы в авангарде современной классики

В 1904 году немецкий писатель Оскар Шмитц опубликовал книгу о Великобритании, назвав ее (и книгу, и Великобританию) «Страной без музыки» (Das Land Ohne Musik). Вероятно, в начале прошлого века его утверждение соответствовало истине, но спустя сто лет ситуация в корне изменилась. Сегодня музыкальная индустрия ежегодно приносит экономике Туманного Альбиона миллиарды фунтов стерлингов, и существенную часть этих доходов обеспечивают современные классические композиторы. Их музыку отличает особый шарм и первоклассное качество, а самих авторов — индивидуальный подход к созданию произведений. Познакомьтесь с талантливыми композиторами, которые являются главными лицами новой британской классики.
Алексис Френч (Alexis Ffrench)
У знаменитого своим изысканным сочетанием неоклассики с элементами черной музыки Алексиса Френча грандиозные амбиции — этот необыкновенный пианист и композитор с тонким чувством стиля стремится доставить радость миру смутных времен, изменить отношение людей к классической музыке, сделав ее более демократичной и актуальной. Черная шляпа, очки в аккуратной оправе, модный пиджак или бежевая куртка — непременные атрибуты сценического образа выпускника Школы Перселла, Гилдхоллской школы музыки и театра и Королевской музыкальной академии, самых престижных образовательных учреждений Великобритании. Даже розовый рояль, который часто мелькает в клипах Френча, смотрится элегантно и не выглядит китчем.
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Питер Грегсон (Peter Gregson)
Питер Грегсон — один из ведущих виолончелистов и композиторов Великобритании, выпускник Королевской академии музыки. Первой его крупной авторской работой в кино стал саундтрек к «Версальскому роману», который принес Грегсону две номинации на премии Public Choice Award и World Soundtrack Award. До этого Питер много работал со студией Remote Control Productions Ханса Циммера как сольный виолончелист в многочисленных фильмах и телепроектах. Творчество композитора не знает границ — сегодня он переосмысливает канонические шедевры классиков, а завтра пишет струнные аранжировки для современных поп-звезд. Теплый, полнокровный звук виолончели в произведениях и исполнениях Питера часто вступает в диалог с колючими электронными ритмическими текстурами.
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Клинт Мэнселл (Clint Mansell)
Клинт Мэнселл за последние 20 лет записал музыку более чем к 40 фильмам — сплошь блокбастеры для мирового проката. Среди самых преданных поклонников его композиторского мастерства — режиссеры Даррен Аронофски и Дункан Джонс. Не сторонится Мэнселл и экспериментов: пронизывающе неземная музыка британца звучит и в анимационном фильме про Ван Гога, и в популярной видеоигре Mass Effect 3. Самым значительным произведением в карьере композитора по-прежнему является саундтрек к драме «Реквием по мечте», который вмиг обрел статус классики современности.
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Алекс Козоболис (Alex Kozobolis)
В юности пианист-самоучка Алекс Козоболис нащупал собственный творческий почерк – необычайно красивые, трогательные, небрежно сыграные короткие зарисовки на пианино, в которых опытный слушатель сразу рассмотрел природный композиторский талант. Во время своих выступлений Алекс не только играет на фортепиано, но и экспериментирует с техникой live looping, позволяющей наслаивать и повторять по кругу звуковые дорожки в реальном времени. По словам композитора, эта технология способна изменить мир классики, превратив одного музыканта в целый оркестр.
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Дэвид Хикен (David Hicken)
Дэвид Хикен подкупает искренностью и в эпоху рационализма и технократии остается одним из последних композиторов-романтиков. Его исполнительскую манеру отличают ясность мысли, безупречный вкус, свободное владение арсеналом пианистической техники. Тонкий, взыскательный интерпретатор родом из графства Шропшир редко дает концерты и с поклонниками общается преимущественно с помощью видеоблога, который дарит любому человеку уникальную возможность увидеть одного из самых виртуозных и лиричных пианистов современности за работой, буквально не вставая с дивана.
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Лорн Бэлф (Lorne Balfe)
Музыка этого шотландского композитора сочетает в себе не только оркестровое звучание, но также гитары и электронный саунд-дизайн. Таинственные, эмоционально захватывающие мелодии мастера воплощают в жизнь сюжеты фильмов и видеоигр, подчеркивая и отражая индивидуальность каждого персонажа. Заслуги Лорна Бэлфа подтверждены статуэтками «Грэмми», EMMY и номинацией на престижную британскую премию BAFTA. Работая в разных музыкальных жанрах и часто в тандеме со своим коллегой Хансом Циммером, композитор получил мировое признание благодаря музыке к десяткам фильмов, в числе которых и приключенческий боевик «Миссия невыполнима», и сай-фай-триллер «Начало» Кристофера Нолана.
Майкл Найман (Michael Nyman)
Прорыв Наймана случился после начала совместной работы с режиссером Питером Гринуэем. Он написал музыку ко многим фильмам анфан террибля европейского кино и снискал славу изобретательного, смелого композитора. В 90-е британца было не остановить. Музыка к балету, кино, собственная опера, создание камерного оркестра имени себя. Майкл Найман попробовал в академической музыке все и уже в нулевых вышел далеко за ее рамки. В его послужном списке множество концептуальных арт-проектов, сотрудничество с поп- и рок-музыкантами, включая Дэймона Албарна из Gorillaz и Blur.
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Поппи Акройд (Poppy Ackroyd)
Пианистка, скрипачка и композитор из Брайтона Поппи Акройд посвящает свою жизнь в основном двум проектам — сольному под собственным именем и группе Hidden Orchestra, где она играет эклектичную музыку вместе с известным британским музыкантом Джо Ачисоном. Произведения мисс Акройд — это торжество минимализма и современной классики, хрупкие, интимные пасторали скрипки и пианино в сочетании с электронными эффектами. На концертах артистка играет на пианино и скрипке, использует семплеры и технику лайв-лупинга.
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