Неоклассики из Азии, покорившие мир

Далекая Азия всегда манила загадочностью и утонченным изяществом. Справедливо это и в отношении неоклассики. Азиатские композиторы славятся пленительной текучестью музыкальных линий, слегка терпким колоритом и художественным мышлением, устремленным к лаконичным формам выражения. В их произведениях нередко прослеживается нарочитый синтез восточной и западной музыкальной мысли, цитирование богатого опыта европейских и американских композиторских школ.
Ёсихиса Хирано (Yoshihisa Hirano)
За свою более чем 20-летнюю карьеру Ёсихиса Хирано выпустил три альбома в тандеме с пианистом Масако Хосода под псевдонимом Bleu и один — с Юсуки Сато. К сегодняшнему дню в послужном списке Ёсихиса Хирано накопились десятки саундтреков и аранжировок к телешоу, художественным фильмам, танцевальным и радиопостановкам. Широкую же известность композитор получил благодаря музыке к культовым аниме «Тетрадь смерти» (DEATH NOTE) и «Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter). Атональность, импульсивные взрывы динамики, «стена звука», микс джазовой импровизации, гитарного дисторшна и китчевых элементов поп-музыки – вот те компоненты, что берет на вооружение Хирано в большинстве своих авангардных, смелых работ.
Подробнее о композиторе в альманахе
Yiruma (Ли Рума)
У выпускника Музыкальной школы Пёрселла и Королевского колледжа в Великобритании Ли Рума обширная дискография и несколько фантастически успешных альбомов, которые на родине музыканта в Корее возглавляли не только классические, но и поп-чарты. Есть у композитора и «визитная карточка» — пьеса River Flows in You, которую многие узнают с первых нот. Нежные, плавные пассажи Ли Рума опираются на наследие Моцарта и Равеля, он оригинально интерпретирует их идеи. В его музыке также прослеживается сильное влияние нью-эйджа, а более поздним альбомам свойственны кинематографичность и элементы лаунжа.
Подробнее о композиторе в альманахе
Cicada
Cicada — один из ведущих коллективов Азии в жанре современной классической музыки. В арсенале камерного ансамбля с Тайваня — скрипки, виолончель, фортепиано и акустическая гитара. Последняя дополняет хрупкую неоклассическую меланхолию группы звонкими фолк-роковыми интонациями. Кроткие, надрывные пьесы Cicada о взаимоотношениях человека с природой и друг с другом цепляют с первых нот, невольно заставляют сопереживать лирическим героям и рисуют в сознании красочные образы. Струящийся поток мелодий несет за собой множество историй — печальных и тревожных, полных счастья, свободы и полета.
Подробнее о композиторе в альманахе
Такахиро Кидо (Takahiro Kido)
Такахиро Кидо — основатель группы Anoice, на базе которой возникло бесчисленное множество других проектов: RiLF, films, mokyow, cru, сольные проекты самого Кидо и его верной соратницы, пианистки Юки Мурата. И если Anoice исполняют «темную» неоклассику, построк, эмбиент, то в рамках других проектов Такахиро пишет музыку для кино, экспериментирует с электроникой, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Импульс к сочинению композиции он ищет в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни.
Подробнее о композиторе в альманахе
Шин Джихо (Shin Jiho)
Виртуозный корейский пианист Шин Джихо — участник популярного телешоу «Звездный король», исполнитель ярких ролей в романтических телесериалах «Тайный роман», «Сыр в мышеловке», «Дождь Любви», мюзикле «Моби Дик». В юности он дирижировал школьным оркестром и дважды был удостоен награды из рук Президента США за достижения в исполнительском искусстве, прежде чем поступить в Школу музыки Джейкобса и Колледж Беркли — самые престижные музыкальные учебные заведения Америки.
Подробнее о композиторе в альманахе
Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto)
Рюити Сакамото — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. В 70-х он основал группу Yellow Magic Orchestra – «восточный ответ» группе Kraftwerk, который за 15 лет существования внес немалый вклад в развитие синти-попа. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам.
Подробнее о композиторе в альманахе
Юки Мурата (Yuki Murata)
Юки Мурата начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки – короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок.
Подробнее о композиторе в альманахе
Дзё Хисаиси (Joe Hisaishi)
Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. Как и многим его соотечественникам, маэстро близок взгляд на музыку как форму прикладного искусства. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. В творческом багаже композитора уже более сотни саундтреков. Самые значимые работы в биографии композитора написаны для фильмов его друзей и соратников Хаяо Миядзаки и Такеси Китано. Работая с ними на протяжении многих лет, Хисаиси получил рекордное количество кинопремий.
Подробнее о композиторе в альманахе
Даиго Ханада (Daigo Hanada)
Даиго Ханада пишет легкие, полуимпровизационные зарисовки на пианино с едва заметной электронной обработкой. В ее музыке органично сочетаются фирменная японская игривость (резкие смены такта, быстрые переливы на высоких нотах) и патентованая европейская меланхолия (гулкий эмбиент, протяжные партии виолончели и аллюзии на романтиков, таких как Людовико Эйнауди и Ян Тирсен). Сама Даиго Ханада любимым композитором называет Нильса Фрама. В ее послужном списке несколько вариаций на произведения известного немца. Дебютный альбом артистки “Ichiru“ вышел в 2017 году.
Подробнее о композиторе в альманахе
Нобуо Уэмацу (Nobuo Uematsu)
Музыкальная пресса не случайно окрестила Нобуо Уэмацу «Бетховеном музыки к видеоиграм». Японский композитор является автором большинства саундтреков для Final Fantasy, настроение которых меняется из раза в раз, от мрачного и печального к беззаботному и оптимистичному. Впрочем, Нобуо известен не только работами для знаменитой франшизы. Количество звуковых дорожек для компьютерных игр в его портфолио приближается к сотне. Среди них, в частности, музыка к популярным сериям Lord of Vermilion, Lost Odyssey и Blue Dragon.
Подробнее о композиторе в альманахе
Харука Накамура (Haruka Nakamura)
Харука Накамура — японский композитор и саунд-продюсер «второй волны». Он сотрудничает со сторонними музыкантами, в числе которых Янис Кранч и Аоки Хаято, и выступает продюсером популярных японских исполнителей типа Миу Сакамото и Миюки Хатакеямы. Звучание Накамура — это минималистичная постклассика, мерные переборы гитары, изящный лаунж, эмбиент и воздушный инди-поп. Хрупкая, красивая музыка, словно из волшебной музыкальной шкатулки. В творчестве Накамура есть все то, за что мир полюбил новую японскую музыку. Он пишет с вниманием к деталям и нюансам, создавая атмосферу легкой меланхолии, погружая слушателя в детские воспоминания и мечты.
Подробнее о композиторе в альманахе