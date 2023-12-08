Неоклассики из Азии, покорившие мир

Дзё Хисаиси (Joe Hisaishi)

Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. Как и многим его соотечественникам, маэстро близок взгляд на музыку как форму прикладного искусства. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. В творческом багаже композитора уже более сотни саундтреков. Самые значимые работы в биографии композитора написаны для фильмов его друзей и соратников Хаяо Миядзаки и Такеси Китано. Работая с ними на протяжении многих лет, Хисаиси получил рекордное количество кинопремий.

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