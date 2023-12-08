Американские композиторы, чья музыка не оставит равнодушным

Колледж Беркли, премии «Оскар» и «Грэмми», Голливуд, Карнеги-холл. Если бы в США не было музыки, ее стоило изобрести. В XX веке в стране сформировалась самобытная сцена, которая олицетворяла американские ценности и развивалась вне зависимости от европейской музыкальной традиции. Авторам характерны широкая звуковая основа, нарочитая лаконичность, прямота выражения композиторской мысли, в том время как их творчество испытывает сильное влияние культур из разных регионов мира и собственной страны. Мы собрали лучших представителей североамериканской школы.
Билл Браун (Bill Brown)
Билл Браун — серый кардинал американской музыкальной индустрии, перу которого принадлежат саундтреки к популярным сериалам, фильмам и видеоиграм, в числе которых «Lineage 2», «Wolfenstein», «Command & Conquer: Generals», «Rainbow Six» и «Ghost Recon». Выдающийся композитор, продюсер, обладатель музыкальных наград и номинаций BAFTA, Golden Reel Awards, ITVA, BMI известен нестандартным подходом к созданию динамичных оркестровок, способных поднять дух своим геройским настроем и хорошенько пощекотать нервы слушателей. Он обладает природным талантом к созданию захватывающей сложной оркестровой музыки, которая сочетает в себе приключенческий дух с нагнетающей атмосферой триллера.
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Чэд Лоусон (Chad Lawson)
Чэд Лоусон — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона «The Chopin Variations» достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов.
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Роб Костлоу (Rob Costlow)
Роб Костлоу – пианист, композитор, автор нескольких альбомов и основатель нью-эйдж-проекта Sophomore Jinx. Музыка американца предельно проста. Это понятная широкой аудитории романтичная неоклассика, вдохновленная самыми известными работами Людовико Эйнауди или Яна Тирсена. Роб Костлоу не из тех, кто стремится в авангард. Он творит вне контекста, вдали от мировых центров академической музыки. Роб старательно работает над мелодиями и общим настроением композиций. Его приоритет – эмоция и атмосфера.
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Нико Мьюли (Nico Muhly)
Преданный последователь Филипа Гласса, Ник Мьюли быстро осуществил свою мечту и в свои неполные 30 лет уже работал вместе с маэстро. Он помог Бьорк с аранжировками в студии, а позже по ее протекции работал с Anthony & the Johnsons и группой Grizzly Bear. Еще до 40 лет он успел сочинить полсотни классических произведений, знаменитую оперу “Two Boys“, сочинения для хоров, ансамблей, оркестров, саундтреки для кино, десятки аранжировок для поп-артистов (от группы Mew до Usher), музыку для танцевальных постановок и театра. Особенно успешной стала “Sentences» о жизни великого математика Алан Тьюринга.
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Филип Гласс (Philip Glass)
Филип Гласс – гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже“ и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах.
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Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran)
Талантливый американец Дастин О’Хэллоран, пианист-самоучка, чье расстройство – помеха для серьезных занятий музыкой: изучения композиции, репетиций, совершенствования техники игры. Дастин играет по наитию, следуя чистым имульсам вдохновения – у него действительно дар от Бога. Пьесы О’Хэллорана звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синетической обработкой звук пианино.
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Джереми Соул (Jeremy Soule)
Американский композитор Джереми Соул считается родоначальником жанра оркестровой музыки в компьютерных играх. Его произведения отличаются масштабностью и напоминают музыку к дорогим фильмам. Его кумир в композиторском цеху — голливудский классик киномузыки Джон Уильямс. Партитуры Джереми часто исполняют вживую на концертах с оркестрами. Первой игрой, для которой Соул попробовал создать оркестровое звучание, стала стратегия Total Annihilation. Он также является автором саундтреков к серии The Elder Scrolls, Warhammer 40,000, Total Annihilation и десяткам других видеоигр.
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Питер Бродерик (Peter Broderick)
Любимчик прессы, неутомимый экспериментатор – Бродерик популярен во многом благодаря своей страсти к коллаборациям с другими музыкантами. Среди самых известных проектов, в которых он участвовал – временный дуэт с давним приятелем Нильсом Фрамом Oliveray и датская электронная группа Efterklang. Он занимается переосмыслением творчества Артура Расселла. Пробует себя в экспериментальной электронике вместе с голландским продюсером Machinefabriek. Наконец, Бродерик – резидент модного британского лейбла Erased Tapes, где регулярно выходят его сольные альбомы – вольной формы фортепианные импровизации и акустический эмбиент.
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Пол Ромеро (Paul Romero)
За плечами вундеркинда Пола Ромеро дипломы Кёртисовского института музыки, Школы изобразительных искусств Фонтенбло, Гилдхолсской школы музыки и драмы и десятки, если не сотни сольных концертов, которые он посвящает романтическому репертуару Шопена, Листа и Рахманинова. Кроме того, музыкант является создателем саундтреков к «Everquest», «NeverWinter Nights», «Creature Quest» и другим популярным видеоиграм. Широкую же известность и поистине всенародную любовь Пол получил как соавтор музыки к знаменитой франшизе «Heroes Of Might & Magic».
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Карли Командо (Carly Comando)
Американская пианистка и композитор Карли Командо – яркий пример того, насколько неочевидными могут быть пути к славе у современных музыкантов. Девушка пишет инструментальные произведения для пианино в стилях неоклассика, easy listening, нью-эйдж более десяти лет и с начала нулевых играет панк-рок, хардкор и эмо в малоизвестной группе Slingshot Dakota. Сегодяня пианистка просто отдает новые записи лейблу Deep Elm Records и пишет музыку на заказ, пренебрегая промо-кампаниями и сознательно оставаясь в глубоком андерграунде неоклассической сцены.
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Дэвид Невью (David Nevue)
Невью очень популярен в Америке, где он собрал множество номинаций и премий. Его бесчисленные альбомы фортепианных произведений – это не постклассика в привычном для европейца понимании. Невью пишет куда более компромиссную, понятную массовому слушателю инструментальную музыку с элементами нью-эйджа и арт-рока. Произведения композитора часто ругают за излшинюю сентиментальность, барочность, пышность и простоту формы. Но Дэвид – академически грамотный, фундаментальный композитор и сильный мелодист.
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