Лучшие неоклассические альбомы. Часть вторая

Майкл Найман (Michael Nyman) и «The Piano»

The Piano — одна из самых известных работ в грандиозной дискографии Майкла Наймана, созданная в качестве саундтрека для оскароносного фильма «Пианино» 1993 года. Но если в оригинальном саундтреке фортепианные партии исполняла актриса Холи Хантер, то в одноименном альбоме, за инструментом был сам композитор. В записи принял участие Мюнхенский филармонический оркестр и музыканты из коллектива Michael Nyman Band. Получив массовую популярность благодаря саундтрекам к фильмам Питера Гринуэя, Найман должен был написать для The Piano музыку, сильно отличающуюся от этих работ. Такое условие поставила режиссер фильма. А альбоме больше лирических композиций. Они менее интенсивны, энергичны и театральны, чем предыдущие произведения композитора. Главная тема из фильма — The Heart Asks Pleasure First, в основе которой лежит традиционная шотландская мелодия Gloomy Winter’s Noo Awa. Еще одно знаковое произведение в альбоме — Here to There, которое благодаря своему соло стало ориентиром для многих саксофонистов.

Подробнее о композиторе в альманахе