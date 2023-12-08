Лучшие неоклассические альбомы. Часть вторая

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) и «Fragments Found»

Релиз Fragments Found — важный рубеж в творчестве Фабрицио Патерлини. Альбом подарил композитору статус одного из главных итальянских неоклассиков наряду с Людовико Эйнауди. Эйнауди, в свою очередь, как раз тот, кто в большей мере повлиял на творчество Патерлини. Во времена молодости музыкант экспериментировал с разными жанрами от джаза до прогрессивного рока, но в какой-то момент решил, что наилучшим образом его внутренний мир отражает фортепиано. С тех пор он сосредоточился на единственном инструменте, которым владеет с шести лет. Fragments Found — это десять фортепианных пьес, записанных в разные годы и впервые опубликованных. В них Патерлини рассказывает историю своей жизни, поэтому композиции ностальгические и трогательные. Многие мелодии напоминают те, что могли звучать в фильмах из детства. Например, короткая зарисовка Rue des Trois-Frères, которую Фабрицио посвятил парижской улочке в романтичном районе Монмартр.

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