Концертные залы, которые поражают своей красотой

Сегодня в концертных залах можно не только насладиться качественной музыкой, посмотреть балет или театральную постановку. Сами они зачастую тоже являются настоящим произведением искусства. Мы выбрали самые красивые концертные залы, которые потрясают необычностью форм, великолепием интерьеров и монументальной архитектурой.
Интересные факты о Концертном зале Датского радио (DR Koncerthuset)
Концертный зал является частью DR Beyn – комплекса Датской радиовещательной корпорации. На момент своего открытия считался самой дорогостоящей музыкальной площадкой в мире. Отменная акустика обеспечена благодаря специальным деревянным и пластиковым панелям повышенной плотности. От 45-метровых медиафасадов в дневное время отражается свет, создавая искристое сияние, а ночью на них воспроизводят видеоинсталляции на музыкальные темы. DR Koncerthuset – это целый музыкальный город с комфортно обустроенным пространством для отдыха, площадями, террасами, барами, рестораном и тремя звукозаписывающими студиями-залами. Является штаб-квартирой национального симфонического оркестра Дании.
Интересные факты о Парижской филармонии (Philharmonie de Paris)
Строительство здания откладывалось 20 лет и после начала длилось 8 лет. Одним из основных инициаторов строительства филармонии выступил знаменитый французский композитор-авангардист Пьер Булез. В здании располагаются репетиционные залы, студии, выставочные площадки и ресторан с панорамным видом на Париж. Филармония, расположенная на окраине Парижа, в двух шагах от окружной дороги Boulevard Perepherique, облагородила далеко не самый престижный XIX округ. Коллекция Музея музыки, являющаяся частью Филармонии насчитывает 7000 предметов из разных исторических периодов. Является официальной резиденцией Парижского оркестра и камерного ансамбля Ensemble intercontemporain, основанного в 1976 году Пьером Булезом. Здесь рады любой музыке – от классичческой и барочной до джаза и этники, лишь бы она была высокого класса. В зале нет ни одного прямого угла. От любого зрительского кресла до оркестра расстояние не более 32 м – это абсолютный мировой рекорд. Здание облицовано 340 000 фигурными плитками, похожими на птичек.
Интересные факты об Эльбской филармонии (Elbphilharmonie)
Концертный зал возвышается на крыше бывшего товарного склада Кайзершпайхер, возведенного в 60-е годы XX века. Здание насчитывает 26 этажей, а его высота составляет 110 метров, что на 22 метра ниже церкви Святого Михаила, визитной карточки города. Филармония вдохнула жизнь в ранее непривлекательный индустриальный район Гамбурга. Строительство филармонии продолжалось 10 лет, а стоимость ее строительства в несколько раз превысила первоначальный бюджет. Здание спроектировано как культурный комплекс, в котором предусмотрены два концертных зала, пятизвездочный отель, апартаменты, магазины и рестораны. Фасад состоит из 1000 частично изогнутых стеклянных панелей, которые образуют волны на фасаде здания и отражают небо, воду и городской ландшафт. Самый дорогой входной билет на концерт-открытие обошелся гостям в 10 000 евро.
Интересные факты о Дворце искусств королевы Софии (El Palau de les Arts Reina Sofia)
Входит в архитектурный комплекс “Город Науки и Искусств”. Десять лет прошло от задумки архитектора до ее практической реализации. По задумке архитектора, дворец должен был быть похож на приоткрытую раковину, хранящую в своем сердце сокровище — искусство в чистом виде, но многие сравнивают его с воинским шлемом конкистадоров. Расположен в устье осушенной реки Турия. В 2007 году сильно пострадал от затопления. Всего в здании 14 этажей, три из них расположены под землей. Высота комплекса составляет 75 метров. Комплекс включает в себя три зала разной вместимости, театр Мартин Солер и помещения для репетиций и лекций. Является резиденцией Оркестра автономного округа Валенсия и Центра профессионального совершенствования имени Пласидо Доминго.
Интересные факты о Концертном зале Центра Гейдара Алиева (Heydar Aliyev Center Auditorium)
Концертный зал является частью комплекса, который включает в себя непосредственно сам аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы и носит имя третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. На территории, занимаемой ныне центром, ранее находился Машиностроительный завод им. Саттархана. При проектировании здания архитекторы руководствовались идеей сломать стереотипы, навязанные грубым и монументальным наследием советской архитектуры, и выразить чувствительность азербайджанской культуры и оптимизм нации, которая смотрит в будущее. В процессе проектирования Заха Хадид опиралась на орнаменты и изогнутые формы традиционной исламской архитектуры в качестве эталона дизайна. Благодаря белому цвету здания лучи света отражаются на его поверхности и подчеркивают выпуклые формы. Обшивка, состоящая из 12027 панелей, отражает свет, постоянно изменяя внешний вид центра в зависимости от времени суток и перспективы.
Интересные факты о Харбинской опере или Большом харбинском театре (Harbin Opera House or Harbin Grand Theatre)
В 2010 году Харбин был провозглашен ООН музыкальной столицей и стал единственным городом в Китае, заслужившим этот почетный статус. Чтобы его подчеркнуть, Харбинский городской партийный комитет и муниципальное правительство решили построить в городе театр. При создании проекта архитекторы вдохновлялись извилистой рекой Сунгари и болотистой местностью провинции Хэйлунцзян, а также суровым климатом и снежной зимой северо-востока Китая. Фасад здания облицован гладкими алюминиевыми панелями белого цвета, символизирующими сугроб, крышу венчает прозрачный купол из пирамид, напоминающих куски льда. Металлическая крыша театра имеет площадь более 50 тысяч квадратных метров, что эквивалентно площади семи футбольных полей. Из-за особенностей архитектуры все панели имеют одинаковый размер. Благодаря сочетанию различных высот смотровых площадок, весь театр превратился в всепогодную 360-градусную смотровую площадку, предоставляющую посетителям новый взгляд на пейзаж. Стены главного зала обшиты манчужрским ясенем. Общая длина планок, которых в общей сложности насчитывается более 200 тысяч штук, составляет 190 километров. Это решение способствовало улучшению акустики и добавило теплоты в холодные белые и пасмурные тона театра.
Интересные факты о Рой Томсон-Холле (Roy Thomson Hall)
Концертный зал назван именем канадского медиамагната Роя Томсона, семья которого пожертвовала 4,5 миллиона долларов на строительство комплекса. Центральным элементом главного зала выступает орган, сконструированный в 1981 году под руководством известного мастера Габриэля Ни. Гордостью Рой Томсон-Холла является концертный рояль выдающегося канадского пианиста Гленна Гулда, приобретенный в собственность зала в 1983 году. Является репетиционной базой для Симфонического оркестра Торонто и Мендельсоновского хора Торонто. Является постоянной площадкой для проведения торжественных церемоний Международного кинофестиваля в Торонто. В 2002 концертный зал был полностью реконструирован в соответствии с современными стандартами для улучшения акустических характеристик помещения, повышения уровня комфорта посетителей и достижения универсальности ради проведения более широкого спектра событий.
Интересные факты о Концертном зале «Зарядье» (Zaryadye Hall)
Расположен в природно-ландшафтном парке «Зарядье» с панорамными видами на Кремль, старый город, Москву-реку, построенного на месте гостиницы и находившегося в ней концертного зала «Россия». Стены и потолок залов выложены акустическими панелями, в которых использован массив красного дерева «махагони». Напольное покрытие сцены собрано из кедра особой породы, который обеспечивает качественную акустику и необходимую реверберацию. «Зарядье» представляет из себя мультифункциональный концертный зал с возможностью полной трансформации пространства. У концертного зала четыре наземных и два подземных этажа, на которых расположены Большой и Малый залы, двенадцать артистических помещений, звукозаписывающая студия. Большой зал находится под землей. Орган в большом зале, изготовленный французской компанией Muhleisen, является одним из самых больших в Европе.
Интересные факты о Концертном зале имени Уолта Диснея (Walt Disney Concert Hall)
У истоков проекта стояла вдова Уолта Диснея Лилиан, в 1987 году пожертвовавшая на создание в Лос-Анджелесе нового концертного зала 50 миллионов долларов. При разработке органического дизайна Фрэнк Гери использовал программное обеспечение, используемое при проектировании и конструировании французских истребителей. Наряду с концертами академической, джазовой и музыки мира в стенах концертного зала проходят знаковые события. Например, в 2003 году здесь состоялась мировая премьера фильма «Матрица: Революция». Стены и потолок главного зала отделаны елью Дугласа, а пол – дубовым деревом, что значительно улучшает его акустические характеристики. Уникальный дизайн органа в виде торчащих в разные стороны труб был разработан Фрэнком Гери совместно с консультантом и звуковым проектировщиком Мануэлем Розалесом. Является домашней сценой хора Los Angeles Master Chorale и Лос-Анджелесского филармонического оркестра. Концертный зал часто мелькает в различных медиа-проектах, в числе которых сериал «Симпсоны», фильмах «Форсаж 7» и «Железный человек».
Интересные факты о концертном зале Арфа (Harpa)
Помещение главного зала Eldborg оформлено в красно-черных цветах, символизируя лаву вулкана, Silfurberg – знаменитый «солнечный камень» викингов, Norðurljós – северное сияние, Kaldalón – холодную лагуну. По замыслу архитектора Хеннинга Ларсена, подобная структура точно передает своеобразие ландшафта Исландии. Калейдоскопический фасад здания изготовлен из стеклянных панелей разных оттенков светло-голубого и светло-желтого цветов в виде сотовых ячеек в стальном каркасе, отражаясь и преломляясь в которых, свет меняется в зависимости от времени суток. На создание многогранной оболочки Оулавюра Элиассона вдохновил Свартифосс – исландский водопад, окруженный базальтовыми шестиугольными колоннами. В общей сложности в зале смонтированы 267 акустических полотен, 78 акустических порталов, 35 тонн тяжелых подвижных акустических потолочных элементов и платформу для хора. Это позволило создать универсальное, адаптируемое звуковое пространство, идеально подходящее как для масштабных оперных постановок, так и для более камерных драматических спектаклей. Кроме четырех концертных залов, имеются помещения, оборудованные для проведения всевозможных встреч, конференций, семинаров, рестораны, кафе, сувенирные магазины, бутики, книжный магазин. Является домашней сценой для Исландского симфонического оркестра, Исландской оперы и джаз-бенда The Reykjavik Big Band.