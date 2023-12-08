Концертные залы, которые поражают своей красотой

Интересные факты о Парижской филармонии (Philharmonie de Paris)

Строительство здания откладывалось 20 лет и после начала длилось 8 лет. Одним из основных инициаторов строительства филармонии выступил знаменитый французский композитор-авангардист Пьер Булез. В здании располагаются репетиционные залы, студии, выставочные площадки и ресторан с панорамным видом на Париж. Филармония, расположенная на окраине Парижа, в двух шагах от окружной дороги Boulevard Perepherique, облагородила далеко не самый престижный XIX округ. Коллекция Музея музыки, являющаяся частью Филармонии насчитывает 7000 предметов из разных исторических периодов. Является официальной резиденцией Парижского оркестра и камерного ансамбля Ensemble intercontemporain, основанного в 1976 году Пьером Булезом. Здесь рады любой музыке – от классичческой и барочной до джаза и этники, лишь бы она была высокого класса. В зале нет ни одного прямого угла. От любого зрительского кресла до оркестра расстояние не более 32 м – это абсолютный мировой рекорд. Здание облицовано 340 000 фигурными плитками, похожими на птичек.