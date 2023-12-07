Небольшие, но удивительные концертные залы

Культурный центр Жорданки (Cultural and Congress Centre Jordanki)

Торун, Польша Открытие: 2015 год Архитектор: Фернандо Менис Консультант по акустике: Педро Серда Вместимость главного зала: 882 места

Интересные факты о Культурном центре Жорданки (Cultural and Congress Centre Jordanki)

Многофункциональный комплекс построен на границе старого города Торуни, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенность проекта состоит в использовании авторского строительного материала. Архитектором здания разработана технология picado, которая позволяет замешивать в бетон куски других материалов и тем самым добиваться потрясающего качества акустики – в случае с центром Жорданки это красный кирпич. В здании центра располагаются два зала – концертный и камерный, которые могут быть объединены друг с другом. Акустика концертного зала меняется с помощью мобильных потолков, а камерный зал оснащен системой 3D-кинотеатра. Кроме того, здесь располагаются три модульных конференц-зала, ресторан и профессиональная студия звукозаписи. Объект неоднократно получал награды, одна из самых престижных – приз за “Лучший культурный проект”, присужденная во время всемирного архитектурного фестиваля в Барселоне. National Geographic относит комплекс к одному из семи новых польских чудес.