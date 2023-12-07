Небольшие, но удивительные концертные залы

Большинство из нас привыкли слушать музыку в просторных залах, способных вместить не одну тысячу гостей. Но иногда душа требует уютной, камерной обстановки, чтобы быть ближе к музыкантам, наслаждаться великолепным звуком, который легко достигает каждого уголка помещения. Мы нашли самые необычные концертные залы, которые несмотря на скромную вместимость, по качеству ничем не уступают большим концертным площадкам. Тот самый случай, когда размер не имеет значения.
Концертный зал «Яйцо» (The Egg – Center for the Performing Arts)
Олбани, США Открытие: 1978 год Архитектор: Харрисон и Абрамовиц Консультант по акустике: сведений нет Вместимость главного зала: 980 мест
Интересные факты о Концертном зале «Яйцо» (The Egg – Center for the Performing Arts)
Главный концертный зал столицы штата Нью-Йорк находится на центральной площади города Эмпайр Стейт Плаза и создавался как часть ее архитектурного ансамбля. Его необычная форма в сочетании со строгой лаконичной окружающей застройки сделали “Яйцо” главным символом и туристической достопримечательностью города. Сооружение удерживается столбом-основанием, который уходит в глубь земли на шесть этажей. Изогнутый экстерьер здания определяет его интерьер, внутри практически нет прямых линий или резких углов. Стены отделаны фанерой из грушевого дерева швейцарского производства, что добавляют добавляет пространству теплоты и улучшает акустику. В здании располагаются два театральных зала – Китти Карлайл Харт и Льюиса А. Свайера, где проходят спектакли, концерты, кабаре, лекции, мультимедийные презентации, образовательные программы и семинары.
Концертный зал в Снейпе (Snape Maltings Concert Hall)
Снейп, Великобритания Открытие: 1967 год Архитекторы: Arup Associates Консультант по акустике: Дерек Сагден Вместимость главного зала: 832 мест
Интересные факты о Концертном зале в Снейпе (Snape Maltings Concert Hall)
Концертный зал является одним из ведущих мировых музыкальных центров, расположен на побережье Саффолка, среди живописных природных просторов. Здание, в котором теперь проходят концерты, начинало свою жизнь как промышленный объект, предназначавшийся для хранения и переработки солода. В торжественной церемонии открытия зала, которое состоялось после его реконструкции, принимала участие ее Величество королева Елизавета. Является одной из главных площадок ежегодного фестиваля Альдебург – праздника классической музыки и оперных постановок, который придуман в 1948 году композитором Бенджамином Бриттеном.
Концертный зал Пьера Булеза (Pierre Boulez Saal)
Берлин, Германия Открытие: 2017 год Архитектор: Франк Гери Консультант по акустике: Ясухиса Тойота Вместимость главного зала: 682 мест
Интересные факты о Концертном зале Пьера Булеза (Pierre Boulez Saal)
Концертный зал расположен в историческом центре столицы Германии. В ходе реконструкции Берлинской государственной оперы он был встроен в бывшее складское помещение исторического здания театра. Является частью Академии Баренбойма-Саида, инновационного проекта Даниэля Баренбойма, где учатся одаренные музыканты родом с Среднего Востока. Тема единения поддерживается в архитектуре зала – он выполнен в форме эллипса с расходящимися от сцены сиденьями, так что зрителей, даже на самых дальних местах, отделяет от музыкантов всего несколько метров. Стены зала облицованы панелями из пихты Дугласа, что создает хорошую акустику и теплую атмосферу. Площадка носит имя музыканта и композитора Пьера Булеза – одного из лидеров французского музыкального авангарда.
Концертный зал в Блайбахе (Concert Hall Blaibach)
Блайбах, Германия Открытие: 2014 год Архитекторы: Peter Haimerl Architektur Консультант по акустике: Müller-BBM Вместимость главного зала: 200 мест
Интересные факты о Концертном зале в Блайбахе (Concert Hall Blaibach)
Концертный зал находится в центре Блайбаха, расположен рядом с новым общественным центром и дополняет пространство Новой площади, сохраняя визуальную целостность и звуковую изоляцию для окружающего района. Зал уникален по своей пещерной архитектонике. При строительстве блоки формировались на месте с добавлением наполнителя из переработанного стекла, что дало им грубую поверхность, которая «абсорбирует» тона средней высоты. Плиты «наплывают» друг на друга, образуя плиссированные потолки и стены для лучшей модуляции звука, создают узкие расщелины, в которых установлены светодиодные системы освещения и поглотители звуков на низких частотах (басов). В самом глубоком месте, стены имеют толщину 60 сантиметров, а по самым тонким краям складок бетон достигает 5 сантиметров.
Культурный центр Жорданки (Cultural and Congress Centre Jordanki)
Торун, Польша Открытие: 2015 год Архитектор: Фернандо Менис Консультант по акустике: Педро Серда Вместимость главного зала: 882 места
Интересные факты о Культурном центре Жорданки (Cultural and Congress Centre Jordanki)
Многофункциональный комплекс построен на границе старого города Торуни, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенность проекта состоит в использовании авторского строительного материала. Архитектором здания разработана технология picado, которая позволяет замешивать в бетон куски других материалов и тем самым добиваться потрясающего качества акустики – в случае с центром Жорданки это красный кирпич. В здании центра располагаются два зала – концертный и камерный, которые могут быть объединены друг с другом. Акустика концертного зала меняется с помощью мобильных потолков, а камерный зал оснащен системой 3D-кинотеатра. Кроме того, здесь располагаются три модульных конференц-зала, ресторан и профессиональная студия звукозаписи. Объект неоднократно получал награды, одна из самых престижных – приз за “Лучший культурный проект”, присужденная во время всемирного архитектурного фестиваля в Барселоне. National Geographic относит комплекс к одному из семи новых польских чудес.