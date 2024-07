Небольшие, но удивительные концертные залы

Концертный зал «Яйцо» (The Egg – Center for the Performing Arts)

Олбани, США Открытие: 1978 год Архитектор: Харрисон и Абрамовиц Консультант по акустике: сведений нет Вместимость главного зала: 980 мест

Интересные факты о Концертном зале «Яйцо» (The Egg – Center for the Performing Arts)

Главный концертный зал столицы штата Нью-Йорк находится на центральной площади города Эмпайр Стейт Плаза и создавался как часть ее архитектурного ансамбля. Его необычная форма в сочетании со строгой лаконичной окружающей застройки сделали “Яйцо” главным символом и туристической достопримечательностью города. Сооружение удерживается столбом-основанием, который уходит в глубь земли на шесть этажей. Изогнутый экстерьер здания определяет его интерьер, внутри практически нет прямых линий или резких углов. Стены отделаны фанерой из грушевого дерева швейцарского производства, что добавляют добавляет пространству теплоты и улучшает акустику. В здании располагаются два театральных зала – Китти Карлайл Харт и Льюиса А. Свайера, где проходят спектакли, концерты, кабаре, лекции, мультимедийные презентации, образовательные программы и семинары.