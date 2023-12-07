Живописные концертные залы для неоклассики под открытым небом

Концертный зал Театр в Таормине (Teatro Antico di Taormina)

Таормина, Италия Открытие: III век до н. э., восстановлен в XIX веке Архитектор: восстановление – М. Е. Месмахер, В. А. Коссов Консультант по акустике: сведений нет Вместимость главного зала: 10000 мест

Интересные факты о Концертном зале Театр в Таормине (Teatro Antico di Taormina)

Театр был построен греками в III веке до н. э. При его строительстве пришлось выравнивать гору, переместив 100 тысяч кубических метров известнякового камня. Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. В римскую эпоху (в I веке н. э.) здание было сильно перестроено и переоборудовано для зрелищ другого рода: на арене стали показывать кровавые гладиаторские бои. Хорошая акустика, некогда призванная придавать волшебное звучание голосам актеров-трагиков, теперь многократно усиливала крики побежденных и взволнованных зрителей. Театр в Таормине – второй по величине из античных театров Сицилии после театра в Сиракузах. Жители города Таормина активно пользуются тем, что создано предками: здесь проводятся культурные и художественные мероприятия, такие, как ежегодный Международный Фестиваль искусств «Taormina Arte».