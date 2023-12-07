Живописные концертные залы для неоклассики под открытым небом

Когда природа и фантастические пейзажи сливаются со звуками неоклассики, происходит настоящее волшебство. Застать такое можно, слушая любимых композиторов в одном из концертных залов под открытым небом. Накануне майских праздников, когда весна уже вступила в свои права, а летнее тепло не за горами, рассказываем о самых живописных из них.
Концертный зал Театр Дальхалла (Theatre Dalhalla)
Реттвик, Швеция Открытие: 1993 год Архитектор: Erik Ahnborg Консультант по акустике: DocktrDave Audio Inc. Вместимость главного зала: 4000 мест
Интересные факты о Концертном зале Театр Дальхалла (Theatre Dalhalla)
Открыт бывшей оперной певицей Маргарет Деллерфорс, когда та в поисках подходящего места для летних праздников нашла заброшенную каменоломню в лесу недалеко от Реттвика. Озеро Сильян и его окрестности, где располагается театр Дальхалла, сформировались в результате удара метеорита, который произошел 360 миллионов лет назад. Открытая площадка, сделанная в форме амфитеатра, находится в заброшенном известняковом карьере на глубине 60 метров. Благодаря своему необычному месторасположению она обладает отличной акустикой, обеспечивающей идеальное качество звучания. На дне известнякового карьера нет эха и царит практически полная тишина, дающая прекрасную возможность наслаждаться красотой музыки. Театр окружает живописное озеро изумрудного цвета, которое часто становится частью представления. Сезон в театре Дальхалла открыт июня по сентябрь, здесь проходят как концерты классической музыки, так и выступления современных артистов. Площадка часто принимает фестивали и другие музыкальные мероприятия международного уровня.
Концертный зал Голливуд-боул (Hollywood Bowl)
Лос-Анджелес, США Открытие: 1922 год Архитектор: Allied Architects group, Lloyd Wright, Hodgetts и Fung Консультант по акустике: Kevin Wapner, L’Acoustics Вместимость главного зала: 17376 мест
Интересные факты о Концертном зале Голливуд-боул (Hollywood Bowl)
Амфитеатр в районе Голливуд-Хиллз Лос-Анджелеса является домашней площадкой оркестра Hollywood Bowl и летней резиденцией Лос-Анджелесского филармонического оркестра. С момента своего открытия в 1922 году это главная концертная площадка в Южной Калифорнии, принимавшая всех от Billie Holiday и The Beatles до Yo-Yo Ma. Зал известен сценой с акустической раковиной, изначально построенной в виде ряда концентрических арок. В 2004 году их заменили на одну большую. Площадка расположена на фоне голливудских холмов и знаменитого знака Голливуда. Скульптор Джордж Стэнли, создатель статуэтки Оскара, спроектировал фонтан, который стоит у главного входа в Голливуд-боул с 1940 года. Чаша изначально была общественным пространством, а не частным заведением. Доходы от первых мероприяти шли на финансирование строительства новых элементов площадки, таких как сцена и посадочные места. В 1984 году при концертном зале открылся музей, который был официально известен как Чайная комната, а с 1996 года – как музей Эдмунда Д. Эдельмана. В нем представлено множество исторических экспонатов, включая старинные фотографии, старинное звуковое оборудование, газетные вырезки, открытки, живые видеозаписи и живые аудиозаписи выступавших здесь артистов.
Концертный зал Античный театр в Араузионе (Theatre antique d’Orange)
Оранж, Франция Открытие: 40 до н. э. Архитектор: Simon-Claude Constant-Dufeux, Pierre-Honoré Daumet, Jean-Camille Formigé – реставрация, Repellin – стеклянная крыша Консультант по акустике: MULLER-BBM Вместимость главного зала: 9000 мест
Интересные факты о Концертном зале Античный театр в Араузионе (Theatre antique d’Orange)
Расположенный в самом сердце долины Роны, Римский театр Оранж – один из самых хорошо сохранившихся памятников культуры Римской Империи, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Театр был основан ветеранами Второго галльского Легиона Цезаря. Несколько десятилетий спустя, в царствование Августа на холме Сент-Эвтроп было построено само здание. Спектакли были бесплатными, а среди постановок преобладал легкий жанр – комедия. В конце IV столетия с принятием христианства как главной государственной религии Римской империи все светские увеселения, в том числе театральные постановки, были запрещены, и театр был закрыт. В Средние века здание театра повторило судьбу других античных театров на территории Франции – оно стало крепостью. В 1825 году Проспер Мериме, в то время инспектор управления по французскому наследию, организовал обширную реставрационную кампанию. Она состояла из расчистки сооружений, построенных внутри и вокруг сцены, и нижних ярусов. Римский театр был восстановлен в своем прежнем облике. Известностью он обязан, в частности, великолепной стене. Ее высота 37 метров полностью сохранена, украшена плитами разноцветного мрамора, статуями в нишах, фризами и колоннами. В 1931 году раскопки под сценой позволили восстановить колонны в их первоначальном положении. Первоначально их было 76. В 2006 году над сценой был построен огромный стеклянный навес площадью 1000 м2.
Концертный комплекс Парк Музыки (Auditorium Parco Della Musica)
Рим, Италия Открытие: 2002 год Архитектор: Renzo Piano Консультант по акустике: Jürgen Reinhold, MULLER-BBM Вместимость главного зала: 2744 мест
Интересные факты о Концертном комплексе Парк Музыки (Auditorium Parco Della Musica)
Большой общественный музыкальный комплекс с тремя крытыми концертными залами и открытым театром в парке. Он находится к северу от древнего центра Рима, где проходили Летние Олимпийские игры и является домом для всемирно известной Национальной академии Санта-Чечилия. С 1960-х годов это самый важный городской объект культуры, дом музыки и искусств. Комплекс через несколько лет после своего открытия стал самым посещаемым музыкальным центром Европы. В 2014 году его посетили более двух миллионов человек, что делает его вторым по посещаемости культурным музыкальным центром в мире после Линкольн-центра в Нью-Йорке. История парка началась в 1993 году, когда город Рим опубликовал новый международный тендер с целью построить здание для Национальной академии Санта-Сесилия. Место было выбрано в запущенном и заброшенном районе, располагавшемся всего в нескольких километрах от центра. Цель состояла в том, чтобы преобразовать пространство за счет предоставления ему новых функций. Строительство комплекса прерывалось из-за того, что были найдены остатки древнеримского поселения и масляный пресс датируемый VI веком до нашей эры. План строительства был пересмотрен, и археологическая находка была полностью интегрирована в проект. Для найденных артефактов был построен небольшой музей.
Концертный зал Бассейн Султана (Sultan’s Pool)
Иерусалим, Израиль Открытие: 1981 год Архитектор: The Jerusalem Foundation Консультант по акустике: The Jerusalem Foundation Вместимость главного зала: 10000 человек
Интересные факты о Концертном зале Бассейн Султана (Sultan’s Pool)
Бассейн Султана расположен в долине Хинном, на западной стороне горы Сион, где стоял старый город Иерусалим. Его происхождение предположительно датируется эпохой правления царя Ирода. Он был соединен с городом акведуком для обеспечения водой и был частью системы водоснабжения Иерусалима с древности до поздних времен Османской империи. В наше время Бассейн султана является одним из самых популярных мест в Иерусалиме для проведения культурно-массовых мероприятий. Летом его дно пересыхает и используется для проведения фестивалей и концертов всемирно известных музыкантов, от Эрика Клэптона и Боба Дилана до Леонарда Коэна и Matisyahu. Существует много библейских упоминаний этого места, которое также называется долиной Бен-Гинном. В частности, Иеремия 7:31 гласит: “Они построили святилища на возвышенностях горы Тофет в долине Бен-Гинном, чтобы сжигать своих сыновей и дочерей, чего Я не повелевал, о чем даже не думал”.
Концертный зал Амфитеатр Ред Рокс (Red Rocks Amphitheatre)
Моррисон, штат Колорадо, США Открытие: 1906 год Архитектор: Burnham Hoyt Консультант по акустике: Rich Zwiebel Вместимость главного зала: 9525 мест
Интересные факты о Концертном зале Амфитеатр Ред Рокс (Red Rocks Amphitheatre)
Природный амфитеатр в Моррисоне, имеющий статус национальной исторической достопримечательности – единственная в мире природная, акустически совершенная концертная площадка, расположенная под открытым небом на высоте 1970 м над уровнем моря. Окружающий парк Красные скалы, первоначально известный как сад Ангелов, является сосредоточием геологических чудес. Монолиты песчаника, поднявшиеся со дна доисторического океана, показывают историю животного и растительного мира этого района за последние 250 миллионов лет. Они хранят следы динозавров, гигантского 12-метрового морского змея, плезиозавра, морской рептилии мозазавра и летающих рептилий. Район Красных скал привлекал музыкальных исполнителей еще до начала века. В начале 1900-х годов у Джона Брисбена Уокера возникла идея собрать здесь артистов для выступления на сцене, расположенной в идеальной акустической среде. Между 1906 и 1910 годами Уокер дал несколько концертов на временной платформе и с его мечты началась история Красных скал как музыкального центра. Джордж Кранмер, менеджер Denver Parks, убедил город Денвер купить район Красных скал у Уокера и построить здание на заложенном им фундаменте. Строительство продолжалось более 12 лет. С тех пор амфитеатр Красные скалы привлекает на свою сцену лучших исполнителей – от Стинга и The Beatles до оперных звезд и U2, каждый музыкант стремится выступить на этой уникальной сцене.
Арт-центр SteelStacks (SteelStacks)
Вифлеем, штат Пенсильвания, США Открытие: 2011 год Архитектор: Ignacio Bunster-Ossa Консультант по акустике: AVI SPL Вместимость главного зала: 2000 мест
Интересные факты об Арт-центре SteelStacks (SteelStacks)
Без малого век металлургический завод в Вифлееме, второй по величине в стране, был центром экономики района, где работало десятки тысяч людей, производя сталь, широко использовавшаяся в строительстве. В 1995 году завод закрылся. Вместо того, чтобы снести историческую постройку общественность решила дать новую жизнь бывшему промышленному гиганту. Изначально финансирование осуществлялось из специально созданного в регионе налогового органа. А за последние несколько лет в проект SteelStacks было инвестировано более 70 миллионов долларов США за счет государственных и федеральных грантов и щедрых взносов корпоративных и частных компаний. Постоянными декорациями концертной площадки являются монументальные цеха закрытого металлургического предприятия – доменные печи, которые использовались для производства железа. Ежегодно в комплексе проводится более 1000 концертов и восемь фестивалей. Среди них Musikfest – крупнейший бесплатный музыкальный фестиваль в стране. С момента своего открытия весной 2011 года комплекс посетили более миллиона человек.
Концертный зал Театр в Таормине (Teatro Antico di Taormina)
Таормина, Италия Открытие: III век до н. э., восстановлен в XIX веке Архитектор: восстановление – М. Е. Месмахер, В. А. Коссов Консультант по акустике: сведений нет Вместимость главного зала: 10000 мест
Интересные факты о Концертном зале Театр в Таормине (Teatro Antico di Taormina)
Театр был построен греками в III веке до н. э. При его строительстве пришлось выравнивать гору, переместив 100 тысяч кубических метров известнякового камня. Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. В римскую эпоху (в I веке н. э.) здание было сильно перестроено и переоборудовано для зрелищ другого рода: на арене стали показывать кровавые гладиаторские бои. Хорошая акустика, некогда призванная придавать волшебное звучание голосам актеров-трагиков, теперь многократно усиливала крики побежденных и взволнованных зрителей. Театр в Таормине – второй по величине из античных театров Сицилии после театра в Сиракузах. Жители города Таормина активно пользуются тем, что создано предками: здесь проводятся культурные и художественные мероприятия, такие, как ежегодный Международный Фестиваль искусств «Taormina Arte».
Концертный зал Симфоническая сцена Фонда Шоу (Shaw Foundation Symphony Stage)
Сингапур Открытие: 2005 год Архитектор: CPG Consultants Консультант по акустике: VIPAC Вместимость главного зала: 4000 мест
Интересные факты о Концертном зале Симфоническая сцена Фонда Шоу (Shaw Foundation Symphony Stage) Сцена построена на островке посреди искусственного озера в самом центре Сингапурского Ботанического сада. Наиболее известна как место проведения ежемесячных концертов Сингапурского симфонического оркестра (SSO). Также здесь проводятся концерты, охватывающие различные жанры – от джаза до поп-музыки. Музыкальные мероприятия здесь проводятся с 1990-х, к 2005 году сцена была основательно перестроена, чтобы расширить возможности использования. Стоимость проекта составила $ 2 млн, в результате чего была увеличена площадь сцены, улучшены звуковая система и освещение сцены. Дизайн сцены вдохновлен окружающей растительностью. Повторяя органические формы, крыша сцены образована двумя листьями, растущими из одного стебля. Больший лепесток защищает сцену, в то время как меньший защищает технические помещения. Крыша обшита титано-цинковым покрытием, что позволяет достичь сложной кривизны. Ребристая текстура, напоминая о растительности, органично вписывает конструкцию в окружающий пейзаж. Входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как неотъемлемая часть Сингапурского Ботанического сада – единственного ботанического сада в мире, который был удостоен такой чести.
Концертный зал Театр Тога (Toga Theatre)
Тога, Япония Открытие: 1976 год Архитектор: Arata Isozaki Консультант по акустике: сведений нет Вместимость главного зала: 700 мест
Интересные факты о Концертном зале Театр Тога (Toga Theatre)
Деревня Тога находится глубоко в горах северо-центральной префектуры Тояма в Японии, располагаясь на высоте 600 метров над уровнем моря. В 1976 году режиссер Тадаcи Судзуки перевез сюда из Токио свою авангардную труппу «Waseda Shogekijo», перестроив один из фермерских домов в театр. В 1982 году был построен новый амфитеатр в греческом стиле и был запущен первый международный театральный фестиваль в Японии – фестиваль Тога. Кроме того, в 1983 году начались летние мастер-классы по фирменному методу обучения актеров. В 1994 году управление объектами в деревне культуры передано префектуре Тояма, а название было изменено на Парк искусств Тога префектуры Тояма. В парке построили театры, репетиционные залы и общежития. Сегодня это один из крупнейших центров исполнительских искусств в мире. Он включает в себя семь театров, несколько репетиционных залов, жилье для более чем 200 человек. В Тоге проводятся спектакли, концерты, фестивали, теоретические и практические семинары. Перейти в раздел спецматериалов