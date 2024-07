Интервью: múm

— Ваш первый альбом Yesterday was Dramatic, Today is OK вышел 20 лет назад. По вашим ощущениям – это долгий период? Как вы думаете, многое ли изменилось в мире, в музыкальных направлениях, в вас самих?

— В некоторых смыслах – это целая вечность, это было полжизни назад. И когда мы вспоминаем, каким был мир в 1999 году, действительно кажется, что с тех пор пройден очень длинный путь. Но как только мы начинаем снова играть те самые песни, мы как будто возвращаемся в тот самый момент. Да, музыка может играть роль эдакой машины времени. Все мы существуем только здесь и сейчас, но мы тоскуем по прошлому и мечтаем прикоснуться к будущему – и музыку можно назвать одним из редких явлений, которое позволяет нам это сделать.

— Вас называют одним из столпов исландской музыки. Как бы вы описали само это явление? Как ваша родная земля влияет на вашу музыку?

— Самым важным в исландской музыке для нас стала местная музыкальная тусовка, именно люди вдохновляли нас больше всего. Когда мы только начинали играть, мы познакомились со многими людьми, которые не боялись идти своей собственной дорогой, и я очень надеюсь, что остальные видят то же самое, когда смотрят на нас. И múm с самого начала был постоянно изменяющейся сущностью – это касается и состава, и музыки. Без такого количества разных удивительных музыкантов вокруг нас это было бы невозможно.

— Что ещё вас вдохновляет?

— Нас вдохновляет еда – иногда нам кажется, что мы продолжаем путешествовать, только чтобы пробовать отличные блюда в разных странах. Ещё одним источником вдохновения для нас является кино. У нас много работы, связанной с фильмами, и я лично больше всего люблю проекты, в которых мы делаем музыку для старого немого кино. Недавно мы поработали над старым немецким фильмом “Люди в воскресенье” (Menschen am Sonntag) – пожалуй, нам этот проект понравился больше всего за последние годы. А когда-то давно мы записали новую звуковую дорожку для “Броненосца Потёмкина” Эйзенштейна.

— Какие у вас планы? Будут ли новые альбомы? Какие-то новые коллаборации?

— В данный момент мы получаем больше удовольствия от небольших проектов, которые буквально напитывают нас энергией. Недавно мы сотрудничали с Kronos Quartet, и мы обожаем коллаборации такого рода. Если тебе не надо постоянно выпускать новые альбомы, это дает настоящую свободу, так что мы в полной мере можем заниматься тем, чем хотим. Пока нет понимания, что мы будем делать дальше, но это точно будет что-то такое, о чем мы ещё не думали.

— Как вы относитесь к российской публике? Чего ожидаете от концерта?

— Нам понравилось играть в Москве. Посетители нашего прошлого концерта показались нам очень открытыми, готовыми впитывать нашу музыку и все те чувства, которые за ней стоят. Мы будем играть композиции разных лет, что-то из каждого нашего альбома, которые сильно отличаются друг от друга, так что наши слушатели могут ожидать аттракцион из разнообразных песен и эмоций.

Интервью подготовила Екатерина Сосновская. Материал опубликован на сайте «Российской газеты» 25 сентября 2019 года. Фото: пресс-служба организаторов.