Коротко о главном: блиц-интервью с Йозефом ван Виссемом

Авангардный композитор и лютнист из Нидерландов, автор музыки к фильму Джима Джармуша «Выживут только любовники», впервые отправится в тур по России со специальной акустической программой. Музыкант выйдет за рамки привычного клубного формата и перешагнет порог академических залов, в которых яркая тембральная окраска, лаконичность и выразительное звучание средневекового инструмента достигнут пределов своей естественности. В преддверии тура Йозеф ван Виссем рассказал о возрождении интереса к барочной лютне и знакомстве со Звягинцевым.
— Что вы ждете от тура?
— Единственные российские города, в которых мне пока посчастливилось выступать — Санкт-Петербург и Москва. Поэтому я с нетерпением жду встречи с поклонниками в других регионах, особенно в Сибири.
— Что особенного вы готовите для гостей?
— Я буду исполнять классический репертуар, пьесы из моего нового альбома «We Adore You, You Have No Name», а также совершенно новые произведения.
— Вы уже представляете, как будет звучать ваша программа в академических залах?
— Площадки с великолепной акустикой — то что нужно для моей лютни!
— Есть ли в вашем творчестве место для импровизации?
— Сам я почти не импровизирую. Импровизация в моем творчестве — это пространства, в которых проходят мои концерты. У каждого из них свои уникальные акустические характеристики. Поэтому я предпочитаю повторять несколько аккордов в течение продолжительного периода времени. Для меня такой опыт интереснее свободной игры на инструменте.
— Почему именно сейчас происходит возрождение интереса к барочной лютне?
— В эпоху Средневековья люди были более жесткими и жестокими, возможно поэтому они были и более открыты для новой музыки. Кроме того, из-за развития интернет-технологий в наши дни гораздо легче отыскать необычные вещи. На заре моей карьеры были только винил и компакт-диски с лютневой музыкой, но не было YouTube, где сегодня можно послушать произведения всех лютнистов.
— Каково работать в одной студии с Джимом Джармушем?
— Естественно и довольно легко, т.к. у нас схожие вкусы.
— Кто ваш любимый режиссер?
— Андрей Тарковский и Андрей Звягинцев. С последним я лично познакомился после концерта в Бухаресте — именно он рассказал мне о Сибири.
— Что вас вдохновляет в России?
— Знакомство с новыми людьми и поклонниками. Впрочем, это одинаково верно и в отношении других мест.
— Видите ли вы связь вашей музыки с загадочной русской душой?
— Надеюсь, она присутствует.
— Вы когда-нибудь видели или, может быть, играли на балалайке?
— Да, я видел этот инструмент, но никогда на нем не играл.