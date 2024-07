Коротко о главном: блиц-интервью с Йозефом ван Виссемом

— Что вы ждете от тура?

— Единственные российские города, в которых мне пока посчастливилось выступать — Санкт-Петербург и Москва. Поэтому я с нетерпением жду встречи с поклонниками в других регионах, особенно в Сибири.

— Что особенного вы готовите для гостей?

— Я буду исполнять классический репертуар, пьесы из моего нового альбома «We Adore You, You Have No Name», а также совершенно новые произведения.

— Вы уже представляете, как будет звучать ваша программа в академических залах?

— Площадки с великолепной акустикой — то что нужно для моей лютни!

— Есть ли в вашем творчестве место для импровизации?

— Сам я почти не импровизирую. Импровизация в моем творчестве — это пространства, в которых проходят мои концерты. У каждого из них свои уникальные акустические характеристики. Поэтому я предпочитаю повторять несколько аккордов в течение продолжительного периода времени. Для меня такой опыт интереснее свободной игры на инструменте.

— Почему именно сейчас происходит возрождение интереса к барочной лютне?

— В эпоху Средневековья люди были более жесткими и жестокими, возможно поэтому они были и более открыты для новой музыки. Кроме того, из-за развития интернет-технологий в наши дни гораздо легче отыскать необычные вещи. На заре моей карьеры были только винил и компакт-диски с лютневой музыкой, но не было YouTube, где сегодня можно послушать произведения всех лютнистов.

— Каково работать в одной студии с Джимом Джармушем?

— Естественно и довольно легко, т.к. у нас схожие вкусы.

— Кто ваш любимый режиссер?

— Андрей Тарковский и Андрей Звягинцев. С последним я лично познакомился после концерта в Бухаресте — именно он рассказал мне о Сибири.

— Что вас вдохновляет в России?

— Знакомство с новыми людьми и поклонниками. Впрочем, это одинаково верно и в отношении других мест.

— Видите ли вы связь вашей музыки с загадочной русской душой?

— Надеюсь, она присутствует.

— Вы когда-нибудь видели или, может быть, играли на балалайке?

— Да, я видел этот инструмент, но никогда на нем не играл.