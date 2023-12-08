Изумительные новые концертные залы от Парижа до Гонконга

Интересные факты о Концертном зале La Seine Musicale (La Seine Musicale)

Комплекс построен на острове Сегуин в пригороде Булонь-Биянкур на юго-западе Парижа на месте закрытого завода концерна Рено. Основное здание длиной 280 метров сохранило пропорции заводских корпусов и белой поверхностью бетонных стен с небольшими окнами напоминает борта океанского лайнера, получив за это не официальное название «Пакетбот». Мореплавательную тему в архитектуре здания продолжает гигантский «парус», состоящий из многочисленных солнечных батарей. Он вращается за солнцем вокруг стеклянной сферы, которая является куполом зала Аудиториум. Его облицовка состоит из 916 деревянных ромбов, напоминающих пчелиные соты. Деревянную отделку имеют и стены зала, что влияет на качество акустики. Помимо Аудиториума в комплексе располагаются главный концертный зал Гранд Сиена, способный принять до шести концертов за 48 часов, студии звукозаписи и репетиционные залы. На верхнем уровне расположен сад Белини. Строительством комплекса занималась промышленная группа Bouygues — один из крупнейших застройщиков Франции, среди объектов которой значатся тоннель под Ла-Маншем, арка Дефанс и терминал аэропорта Шарль де Голль.