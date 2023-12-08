Изумительные новые концертные залы от Парижа до Гонконга

В последние годы в мире наблюдается бум строительства и реконструкции концертных залов. Городские власти ищут новые акценты, которые до неузнаваемости меняют облик города, и открывают «места силы», способствующие развитию событийного и культурного туризма. Представляем вашему вниманию великолепные концертные залы, которые только приняли своих первых посетителей, но уже снискали репутацию одних из самых престижных и перспективных музыкальных центров мира.
Интересные факты об Эльбской филармонии (Elbphilharmonie)
Концертный зал возвышается на крыше бывшего товарного склада Кайзершпайхер, возведенного в 60-е годы XX века. Здание насчитывает 26 этажей, а его высота составляет 110 метров, что на 22 метра ниже церкви Святого Михаила, визитной карточки города. Филармония вдохнула жизнь в ранее непривлекательный индустриальный район Гамбурга. Строительство филармонии продолжалось 10 лет, а стоимость ее строительства в несколько раз превысила первоначальный бюджет. Здание спроектировано как культурный комплекс, в котором предусмотрены два концертных зала, пятизвездочный отель, апартаменты, магазины и рестораны. Фасад состоит из 1000 частично изогнутых стеклянных панелей, которые образуют волны на фасаде здания и отражают небо, воду и городской ландшафт. Самый дорогой входной билет на концерт-открытие обошелся гостям в 10 000 евро.
Интересные факты о Концертном зале «Зарядье» (Zaryadye Hall)
Расположен в природно-ландшафтном парке «Зарядье» с панорамными видами на Кремль, старый город, Москву-реку, построенного на месте гостиницы и находившегося в ней концертного зала «Россия». Стены и потолок залов выложены акустическими панелями, в которых использован массив красного дерева «махагони». Напольное покрытие сцены собрано из кедра особой породы, который обеспечивает качественную акустику и необходимую реверберацию. «Зарядье» представляет из себя мультифункциональный концертный зал с возможностью полной трансформации пространства. У концертного зала четыре наземных и два подземных этажа, на которых расположены Большой и Малый залы, двенадцать артистических помещений, звукозаписывающая студия. Большой зал находится под землей. Орган в большом зале, изготовленный французской компанией Muhleisen, является одним из самых больших в Европе.
Интересные факты о Концертном зале La Seine Musicale (La Seine Musicale)
Комплекс построен на острове Сегуин в пригороде Булонь-Биянкур на юго-западе Парижа на месте закрытого завода концерна Рено. Основное здание длиной 280 метров сохранило пропорции заводских корпусов и белой поверхностью бетонных стен с небольшими окнами напоминает борта океанского лайнера, получив за это не официальное название «Пакетбот». Мореплавательную тему в архитектуре здания продолжает гигантский «парус», состоящий из многочисленных солнечных батарей. Он вращается за солнцем вокруг стеклянной сферы, которая является куполом зала Аудиториум. Его облицовка состоит из 916 деревянных ромбов, напоминающих пчелиные соты. Деревянную отделку имеют и стены зала, что влияет на качество акустики. Помимо Аудиториума в комплексе располагаются главный концертный зал Гранд Сиена, способный принять до шести концертов за 48 часов, студии звукозаписи и репетиционные залы. На верхнем уровне расположен сад Белини. Строительством комплекса занималась промышленная группа Bouygues — один из крупнейших застройщиков Франции, среди объектов которой значатся тоннель под Ла-Маншем, арка Дефанс и терминал аэропорта Шарль де Голль.
Интересные факты о Дубайской опере (Dubai Opera House)
Здание расположено в одном из самых престижных районов мира, недалеко от Даун-тауна, посетителям оперы открывается вид на Фонтан Дубай и самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа. Конструкция площадью 60 тысяч квадратных метров выполнена в форме дау, традиционного арабского мореплавательного судна, внутренняя отделка здания также навеяна морской историей Дубая. Пространство гибко трансформируется и может функционировать в трех режимах – как концертный зал, как театральный зал, а в режиме “плоский пол” оно становится выставочным или банкетным залом. В режиме концертного зала серия башен и рефлекторов на сцене и вокруг создают акустическую раковину вокруг оркестра, создающуе безупречные акустические характеристики.
Интересные факты о Центре китайской оперы в Гонконге (The Xiqu Centre)
Театрально-образовательный комплекс расположен в гонконгском районе Чимсачёй (округ Яучимвон) и является частью культурного района Западного Коулуна. Xiqu Centrе предназначен для проведения мероприятий, посвященных кантонской опере. На восьми этажах здания размещаются Большой театр, театр Чайного домика, восемь профессиональных репетиционных студий, зал для семинаров и кинопоказов, офисы, рестораны, кафе и сувенирные магазины. При проектировании здания применялись технологии и решения, использующие естественную вентиляцию и освещение, что значительно сократило потребление электроэнергии. Внешнее покрытие и форма криволинейного фасада позволяют отражать тепло и экономить на кондиционировании воздуха. Экстерьер здания смешал в себе современные и традиционные элементы. По форме Xiqu Centre напоминает китайский бумажный фонарик. Главный вход выполнен в виде приоткрытого театрального занавеса, за которым находится обширный атриум с круглым подиумом. Попасть в Xiqu Centre можно через любой вход, расположенный в каждом из четырех углов здания.