Неоклассики, которые предпочитают пианино

В отличие от рояля, тембр у пианино менее насыщенный, клавиатура не настолько чувствительна, а диапазон громкости существенно уже. Однако такие акустические характеристики совершенно не мешают создавать на нем великолепные по качеству звука и выразительности пьесы. В то время как большинство неоклассиков исполняют свои произведения на концертных роялях, эти композиторы предпочитают кроткое, интимное звучание комнатного фортепиано, которое ничем не уступает по эмоциональной глубине своему громоздкому «коллеге по цеху».