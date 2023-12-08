Современные композиторы и прославившие их шедевры кино

Александр Деспла (Alexandre Desplat) и «Отель “Гранд Будапешт”»‎ (The Grand Budapest Hotel)

Александр Деспла — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, универсал с невероятным диапазоном, тонким чувством музыкальности, изящным вкусом и выдающейся находчивостью. Двухкратный обладатель премии «Оскар» и «Грэмми», обладатель «Золотого Глобуса» и BAFTA. Автор музыки к блокбастерам «Гарри Поттер», «Валериан», «Операция Арго», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и к авторскому кино – «Король говорит», «Девушка из Дании», «Форма воды», «Резня», «Игра в имитацию». Свой первый «Оскар» Деспла получил за работу над музыкой к фильму «Отель “Гранд Будапешт”» Уэса Андерсона. Французский композитор создал ироничный и остроумный музыкальный антураж выдуманной социалистической страны Зубровка. Залихватские балалайки и гусли, помпезные духовые и задушевные славянские мелодии. Для большей выразительности Деспла привлек к работе над саундтреком настоящий ансамбль русских балалаечников и академический народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

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