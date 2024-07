Современные композиторы и прославившие их шедевры кино

Говард Шор (Howard Shore) и «Властелин колец» (The Lord of the Rings)

Говард Шор — пожалуй, самый титулованный североамериканский кинокомпозитор. В общей сложности он написал саундтреки к более чем 100 фильмам и был удостоен почетного звания Офицера Ордена Канады за высокие заслуги в области кино и музыки. В послужном списке маэстро значится сотрудничество с Мартином Скорсезе, Дэвидом Кроненбергом, Дэвидом Финчером и многими другими выдающимися режиссерами. Самым грандиозным достижением Говарда Шора на сегодняшний день является работа с Питером Джексоном над «Властелином колец». За эпические музыкальные полотна к фэнтезийной саге канадец получил три «Грэмми» — и это не считая трех «Оскаров» и двух «Золотых глобусов»! По признанию маэстро, это была его самая желанная, но и самая трудная работа в жизни.

Подробнее о композиторе в альманахе