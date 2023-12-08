Неоклассики, которые используют электронные инструменты. Часть первая

Себастьян Плано (Sebastian Plano)

Свои первые работы Себастьян Плано начал записывать в 12 лет. В столь юном возрасте вундеркинд из Аргентины успел в совершенстве освоить пианино и начал экспериментировать с электронной музыкой. Учителя настаивали: стоит уделить внимание основам. Себастьян не спорил. Он овладел обширными знаниями о фолк-музыке и танго, но после снова вернулся к секвенциям и ритмам синтезаторов. Плано говорит, что любит отталкиваться от визуальных образов. Композитор пишет саундтреки для кино и компьютерных игр, а если создает собственные произведения, то проецирует в голове образы и события, коим могла бы соответствовать музыка. Работы Плано монументальны и неспешны. Они раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Выступать музыкант предпочитает в одиночку. Помимо пианино и множества электронных девайсов, он отлично управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук.

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