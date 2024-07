Лучшие неоклассические альбомы. Часть первая

Третий по счёту и самый грандиозный альбом в дискографии Оулавюра Арналдса, записанный при участии Исландского симфонического оркестра в полном составе. Студийная работа над материалом длилась девять месяцев, и после релиза «For Now I Am Winter» попал в десятку лучших классических альбомов Billboard. В альбоме объединились близкий Арналдсу минимализм с математически выверенными фортепианными интервалами, эмоциональные и местами драматичные струнные, для которых делал аранжировки Нико Мьюли, электроника, и впервые появился вокал. В сотрудничестве с вокалистом Арноуром Даном, участником исландской группы Agent Fresco, композитор записал пять треков. Для Оулавюра Арналдса, ранее категорически отрицавшего вокал в своих работах, это главный эксперимент на «For Now I Am Winter». Тем не менее, сингл с альбома, получивший наибольшую известность – инструментальный «Only The Winds». Одноимённое видео собрало более семи миллионов просмотров на YouTube, а трек стал примером массового успеха неоклассики.

