Лучшие неоклассические альбомы. Часть первая

EMIKA и «Klavirni»

Эма Джоли вслед за успешными электронными релизами выпустила в 2015 году альбом фортепианной музыки. После она еще вернется к живым инструментам в «Melafonie», но «Klavirni» стал для нее первым подобным экспериментом. В альбом входит 13 коротких пьес. Emika записала их в родительском доме в Великобритании, где гостила несколько недель. Все композиции артистка исполнила на старом, знакомом ей с детства пианино, которое Эма называет главным инструментом в своей жизни. Затем материал был пересемплирован и обработан на студии в Берлине. Почти все пьесы начинаются с арпеджио, продолжаются повторяющимися ломаными аккордами, которые затем вырастают в красивую мелодию. В «Klavirni» нет амбиций Emika как композитора или пианистки. Это очень личная работа, в которой отражены нежные эмоции, возникающие при встрече с чем-то родным из далекого прошлого. Тем не менее, альбом нашел широкий отклик у слушателей — заглавный трек «Dilo 7» в течение года после релиза был прослушан на стриминговых сервисах более 140 миллионов раз.