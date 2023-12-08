Лучшие неоклассические альбомы. Часть первая

Ежегодно неутомимый конвейер музыкальной индустрии поставляет десятки неоклассических релизов, но есть среди них те, которые единогласно признаются значимыми, навсегда западают в душу или меняют правила игры в жанре. Мы выбрали десять абсолютно идеальных альбомов для каждого поклонника неоклассики.
Третий по счёту и самый грандиозный альбом в дискографии Оулавюра Арналдса, записанный при участии Исландского симфонического оркестра в полном составе. Студийная работа над материалом длилась девять месяцев, и после релиза «For Now I Am Winter» попал в десятку лучших классических альбомов Billboard. В альбоме объединились близкий Арналдсу минимализм с математически выверенными фортепианными интервалами, эмоциональные и местами драматичные струнные, для которых делал аранжировки Нико Мьюли, электроника, и впервые появился вокал. В сотрудничестве с вокалистом Арноуром Даном, участником исландской группы Agent Fresco, композитор записал пять треков. Для Оулавюра Арналдса, ранее категорически отрицавшего вокал в своих работах, это главный эксперимент на «For Now I Am Winter». Тем не менее, сингл с альбома, получивший наибольшую известность – инструментальный «Only The Winds». Одноимённое видео собрало более семи миллионов просмотров на YouTube, а трек стал примером массового успеха неоклассики.
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Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) и «Divenire»
Людовико Эйнауди на момент выпуска «Divenire» уже был известен своими многочисленными работами над саундтреками к кино и имел в дискографии восемь сольных альбомов. Творчество композитора в первую очередь было неразрывно связано с минималистичными фортепианными мелодиями, но «Divenire» расширил его звуковую палитру. В некоторых треках Эйнауди к сольному фортепиано добавил струнный оркестр. Простые гармонии и повторяющиеся паттерны в этом альбоме ожили. Людовико оставил минимализм в качестве базы, но добавил к нему кинематографическую эмоциональность. Британская радиостанция Classic FM очень точно описала альбом в рецензии: «Здесь пьеса может начинаться как простая последовательность из четырех аккордов, но затем из почти ничего она превращается в оживленный улей, в котором бурно циркулирует музыка». «Divenire» получил высокие оценки критиков. Самая яркая в альбоме и обласканная вниманием профессионалов музыкальной индустрии композиция — «Primavera», записанная при участии Королевского ливерпульского филармонического оркестра.
Макс Рихтер (Max Richter) и «Sleep»
Альбом «Sleep» британского композитора, лауреата премии Европейской киноакадемии Макса Рихтера условно разделен на 31 произведение общей продолжительностью восемь часов. Именно столько длится здоровый сон человека, по мнению ученых. Непрерывным потоком музыки Рихтер сопровождает циклы сна, меняя характер композиций в зависимости от фазы. Во время работы над альбомом он консультировался с известным нейробиологом Дэвидом Иглменом, чтобы выяснить, как музыка воздействует на погруженный в сон мозг и создать самую длинную в истории колыбельную. Восьмичасовой концерт, на котором прозвучал «Sleep» в живом исполнении, вошел в Книгу рекордов Гиннеса. «Sleep» — это не только аудиолекарство для спящих. Рихтер превращает сон в акт искусства, а сам характеризует альбом как «приглашение к мечтам». Здесь невозможно определить кульминацию или главный трек. Спокойные, умиротворяющие звуки струнных, фортепиано, органа смешиваются с синтезаторами, сопрано вокалистки Грейс Дэвидсон и вовлекают в музыкальный лабиринт, двигаясь по которому слушатель будто вновь и вновь возвращается в исходную точку.
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EMIKA и «Klavirni»
Эма Джоли вслед за успешными электронными релизами выпустила в 2015 году альбом фортепианной музыки. После она еще вернется к живым инструментам в «Melafonie», но «Klavirni» стал для нее первым подобным экспериментом. В альбом входит 13 коротких пьес. Emika записала их в родительском доме в Великобритании, где гостила несколько недель. Все композиции артистка исполнила на старом, знакомом ей с детства пианино, которое Эма называет главным инструментом в своей жизни. Затем материал был пересемплирован и обработан на студии в Берлине. Почти все пьесы начинаются с арпеджио, продолжаются повторяющимися ломаными аккордами, которые затем вырастают в красивую мелодию. В «Klavirni» нет амбиций Emika как композитора или пианистки. Это очень личная работа, в которой отражены нежные эмоции, возникающие при встрече с чем-то родным из далекого прошлого. Тем не менее, альбом нашел широкий отклик у слушателей — заглавный трек «Dilo 7» в течение года после релиза был прослушан на стриминговых сервисах более 140 миллионов раз.
Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia) и «Quarto Tempo»
Роберто Каччапалья входит в тройку композиторов, представляющих итальянскую неоклассическую сцену на мировом уровне (наряду с Людовико Эйнауди и Фабрицио Патерлини). «Quarto Tempo» — важнейший альбом в его дискографии, который и принес итальянцу мировую славу. В своих ранних работах композитор увлекался электроникой, но в «Quarto Tempo» фокус интереса сместил на симфоническую музыку. В этот момент началось сотрудничество Каччапалья с Королевским филармоническим оркестром, продолжившееся в последующих альбомах. Почти каждое произведение с «Quarto Tempo» — это хит, если термин уместно применять к подобной музыке. В альбом вошли некоторые ранее опубликованные треки («Atlantico» и «How Long»). Большую часть составили новые работы, среди которых знаменитая «Oceano» в поддрежку которой был снят видеоклип. Помимо официальной версии в интернете можно найти более сотни каверов на «Oceano» в исполнении профессиональных пианистов и любителей. В 2017 году в честь юбилея альбома вышло его переиздание, а после композитор отправился в тур с программой Quarto Tempo Celebration.
Нильс Фрам (Nils Frahm) и «Spaces»
Немецкий композитор Нильс Фрам называет свой седьмой сольный альбом «Spaces» коллажом полевых записей. Материал для него он собирал на протяжении двух лет, записывая свои выступления в разных местах. В альбом вошли концертные записи как новых, так и ранее опубликованных треков. Для фиксирования live-версий в залах композитор использовал различные средства, включая кассетный магнитофон и бобины. В «Spaces» аудитория на концертах Фрама выступала музыкальным инструментом. Роскошные многослойные синтезаторы, сменяющиеся на минималистичное фортепиано, дополнены кашлем, рингтонами, аплодисментами зрителей, которые сделали альбом более фактурным. Этот релиз иллюстрирует индивидуальность композитора лучше, чем любые другие его студийные записи. Ощущение присутствия на живом выступлении Фрама, по мнению критиков, наиболее точно передает композиция «Says», которая попала в чарт лучших треков 2014 года по версии авторитетного портала Pitchfork.
Йохан Йоханнсон (Jóhann Jóhannsson) и «Englabörn»
Альбом «Englabörn» 2002 года — дебютный для исландца Йохана Йоханнссона как композитора. Йоханнссон — обладатель внушительной дискографии, лауреат премии Золотой глобус за лучший саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга», номинант на «Оскар», BAFTA, «Грэмми». Но «Englabörn», в который вошла музыка для одноименной театральной постановки, остается одной из его главных работ. В 2018 году, после смерти Йоханнссона звукозаписывающая студия Deutsche Grammophon выпустила «Englabörn & Variations». Релиз включает в себя переиздание альбома и новые версии треков. Оригинальный альбом состоит из 16 коротких музыкальных произведений, записаных при участии струнного квартета, фортепиано, органа, глокеншпиля и перкуссии. Вокруг этих традиционных инструментов парят эмбиентные фоны. Открывает диск построенная на контрастах смысла и формы «Odi et Amo». В ней текст древнеримского поэта Катулла о любви и ненависти исполняет синтетический голос. Эта удивительно красивая и грустная мелодия перетекает в инструментальный трек и эхом отражается еще раз в «Krókódíll». Каждая композиция была написана для сопровождения определенной сцены в спектакле, поэтому «Englabörn» лучше прослушивать целиком, чтобы не нарушить драматургию.
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A Winged Victory for The Sullen и «Atomos»
«Atomos» — музыка к одноименной постановке одного из величайших хореграфов современности Уэйна МакГрегора. МакГрегор всегда вдумчиво подходит к выбору музыкального сопровождения для своих работ. Он сотрудничал со Стивеном Райхом, Максом Рихтером, Оулавюром Арналдсом, Нико Мьюли. За музыкой для «Atomos» хореограф обратился к дуэту A Winged Victory for the Sullen, который на тот момент выпустил единственный, но заметный альбом. «Atomos» создан из фортепиано, струнных и модульного синтезатора. У композиций нет названий, только номера. Римские цифры служат просто ориентирами, потому что каждый фрагмент функционирует как часть одной длинной пьесы. «Atomos I» — трек, в котором остановилось время. Он начинается с трехминутного дроуна и только после наступает развитие. В последующих двух композициях центральным инструментом становится пианино. В «Atomos V» (номер IV отсутствует) пульсирующее электронное интро неожиданно уступает место струнной секции. Это путешествие продолжается час до «Atomos XII», в котором альбом заканчивается эмбиентным дроуном так, как начинался.
Любомир Мельник (Lubomyr Melnyk) и «Rivers and Streams»
Название альбома «Rivers and Streams» точно отражает специфический стиль игры Любомира Мельника. Самый быстрый пианист в мире (он установил мировой рекорд, извлекая на фортепиано 19 с половиной нот в секунду каждой рукой одновременно) со своей техникой «непрерывной игры» не вписывается в каноны неоклассиков. В его работе слышны отголоски минимализма, но музыка более интенсивна, даже стремительна. Мельник говорит, что альбом сродни медитации на воду, с ее постоянным движением. На «Rivers and Streams» все композиции имеют большую для типичного альбома длину — от 5 до 13 минут. Их спродюсировал Роберт Ратс, основатель лейбла Erased Tapes, на котором вышел альбом Мельника. Благодаря Ратсу в бесконечный поток фортепиано иногда аккуратно вливается акустическая гитара. А в предпоследнем и наиболее эмоциональном треке «The Amazon: The Highlands», посвященном течениям Амазонки, появляется флейта. По мнению критиков, альбом идеально передает дух импровизации пианиста, который присутствует на его живых выступлениях.
Poppy Ackroyd (Поппи Акройд) и «Sketches»
Третий альбом композитора и пианистки, обладательницы премии BAFTA Поппи Акройд состоит исключительно из сольных произведений для фортепиано. В «Sketches» она включила четыре новых трека и фортепианные версии пьес с предыдущих пластинок. Лишив произведения многослойности, Поппи сосредоточилась на технике и выразительности игры. Здесь музыка как будто обнажена, и в этом способе общения со слушателем, всего лишь через один инструмент, заключается сила альбома. Иногда Поппи добавляет полевые записи: в «Rain» — звуки дождя за окном студии, в «Glass Sea» — шум океана, в «Birdwoman» — пение птиц. Птицы вообще для нее любимый объект вдохновения. Главный трек, отражающий идею «Sketches», по мнению композитора, — «Feathers». Это переосмысление пьесы из одноименного альбома 2014 года. Сама Поппи Акройд говорит, что «Feathers» — это музыка о надежде, делая отсылку к произведению поэтессы Эмили Дикинсон «Надежда — это нечто с перьями».
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