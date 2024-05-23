В исполнении струнного квартета, фортепиано, флейты и ударных прозвучат уникальные версии треков культовой рок-группы Линкин Парк. Концертная программа, основанная на аранжировках к Симфонии Линкин Парк, реализована в камерном ключе, но сохранила весь драйв и драматизм присущий творчеству группы. Оригинальные декорации, отсылающие к клипу Numb, перенесут зрителей в атмосферу готического собора и сотен свечей, на фоне которых прозвучат все самые известные треки группы.