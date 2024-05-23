О программе
В исполнении струнного квартета, фортепиано, флейты и ударных прозвучат уникальные версии треков культовой рок-группы Линкин Парк. Концертная программа, основанная на аранжировках к Симфонии Линкин Парк, реализована в камерном ключе, но сохранила весь драйв и драматизм присущий творчеству группы. Оригинальные декорации, отсылающие к клипу Numb, перенесут зрителей в атмосферу готического собора и сотен свечей, на фоне которых прозвучат все самые известные треки группы.
Список композиций
1.2:47
Faint
2.3:04
A Place for My Head
3.2:56
From the Inside
4.4:20
My December
5.4:30
Castle Of Glass
6.4:28
New Divide
7.2:44
Bleed It Out
8.3:04
Runaway
9.2:37
One Step Closer
10.3:33
Somewhere I Belong
11.3:04
Papercut
12.3:29
Crawling
13.3:39
In the End
14.3:25
What I've Done
15.4:19
One More Light
16.3:41
Numb
16 Композиций ~ 56 Минут