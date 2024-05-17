О программе
В рамках программы в составе струнного квартета и фортепиано мы исполняем знаковые и самые популярные произведения гениального итальянца. В оранжерейном зале среди тропических растений и отражений прозвучат произведения композитора на тему любви и природы. Декоративное оформление и виртуозное чувственное исполнение позволят провести незабываемый вечер.
Список композиций
1.3:28
Walk
2.5:43
Low Mist Var. 2 Day 1
3.4:17
Waterways
4.3:38
Swordfish
5.3:23
Una Mattina
6.5:08
Burning
7.6:35
Petricor
8.4:13
Underwood
9.6:49
Divenire
10.5:57
Nuvole bianche
11.5:14
Experience
11 Композиций ~ 55 Минут