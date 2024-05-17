Людовико Эйнауди - Сады отражений

Виртуозное исполнение гениальных произведений композитора среди тропических растений и отражений

О программе

В рамках программы в составе струнного квартета и фортепиано мы исполняем знаковые и самые популярные произведения гениального итальянца. В оранжерейном зале среди тропических растений и отражений прозвучат произведения композитора на тему любви и природы. Декоративное оформление и виртуозное чувственное исполнение позволят провести незабываемый вечер.

Список композиций

1.
Walk
3:28
2.
Low Mist Var. 2 Day 1
5:43
3.
Waterways
4:17
4.
Swordfish
3:38
5.
Una Mattina
3:23
6.
Burning
5:08
7.
Petricor
6:35
8.
Underwood
4:13
9.
Divenire
6:49
10.
Nuvole bianche
5:57
11.
Experience
5:14
11 Композиций ~ 55 Минут
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