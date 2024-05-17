Людовико Эйнауди - Волшебная ночь

Чувственное исполнение лучших произведений гениального итальянского композитора на фоне звездного неба в окружении сотни свечей

О программе

В рамках программы в составе струнного квартета и фортепиано мы исполняем знаковые и самые популярные произведения гениального итальянца. В каминном зале на фоне звездного неба, в окружении сотни свечей прозвучат произведения композитора на тему космоса и ночи. Декоративное оформление и виртуозное чувственное исполнение позволят провести незабываемый вечер.

Список композиций

1.
Berlin Song
4:23
2.
Life
4:22
3.
Love Is A Mystery
3:02
4.
Fly
4:38
5.
Experience
5:14
6.
Nightbook
7:15
7.
Night
5:30
8.
Crane Dance
3:04
9.
Logos
6:23
10.
Choros
5:48
10 Композиций ~ 50 Минут
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