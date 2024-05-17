О программе
В рамках программы в составе струнного квартета и фортепиано мы исполняем знаковые и самые популярные произведения гениального итальянца. В каминном зале на фоне звездного неба, в окружении сотни свечей прозвучат произведения композитора на тему космоса и ночи. Декоративное оформление и виртуозное чувственное исполнение позволят провести незабываемый вечер.
Список композиций
1.4:23
Berlin Song
2.4:22
Life
3.3:02
Love Is A Mystery
4.4:38
Fly
5.5:14
Experience
6.7:15
Nightbook
7.5:30
Night
8.3:04
Crane Dance
9.6:23
Logos
10.5:48
Choros
10 Композиций ~ 50 Минут