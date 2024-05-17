В рамках программы в составе струнного квартета и фортепиано мы исполняем знаковые и самые популярные произведения гениального итальянца. В каминном зале на фоне звездного неба, в окружении сотни свечей прозвучат произведения композитора на тему космоса и ночи. Декоративное оформление и виртуозное чувственное исполнение позволят провести незабываемый вечер.