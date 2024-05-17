Гарри Поттер - Путешествие в Хогвартс

Уникальные аранжировки саундтреков из знаменитой киновселенной Гарри Поттера в декорациях замка Хогвартс

О программе

Концертная программа в составе струнного квартета, флейты и фортепиано по музыке из знаменитой киновселенной с оригинальными камерными аранжировками творчества Джона Уильямса. Уникальный опыт погружения в фантастический мир достигается благодаря сценографии, наполненной отсылками к оригинальным элементам Хогвартса и важным событиям в жизни героев. Программа имеет наивысшую сложность исполнения и презентуется исключительно концертмейстерами оркестра, что дает возможность послушать любимую музыку в виртуозном исполнении.

Список композиций

1.
Overture to the Unwritten (Hogwarts Legacy OST)
5:00
2.
Hedwig's Theme
5:09
3.
Leaving Hogwarts
2:13
4.
Fawkes the Phoenix
3:45
5.
Gilderoy Lockhart
2:06
6.
Dobby the House Elf
3:27
7.
Harry's Wondrous World
5:21
8.
Aunt Marge's Waltz
2:15
9.
Double Trouble
1:37
10.
A Window to the Past
3:54
11.
Buckbeak's Flight
2:08
12.
Secrets of the Castle
2:32
13.
Harry in Winter
2:54
14.
Potter Waltz
2:18
15.
The Ministry of Magic
2:47
16.
Fireworks
1:45
17.
Obliviate
3:01
18.
Statues
2:22
18 Композиций ~ 55 Минут
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