О программе
Концертная программа в составе струнного квартета, флейты и фортепиано по музыке из знаменитой киновселенной с оригинальными камерными аранжировками творчества Джона Уильямса. Уникальный опыт погружения в фантастический мир достигается благодаря сценографии, наполненной отсылками к оригинальным элементам Хогвартса и важным событиям в жизни героев. Программа имеет наивысшую сложность исполнения и презентуется исключительно концертмейстерами оркестра, что дает возможность послушать любимую музыку в виртуозном исполнении.
Список композиций
1.5:00
Overture to the Unwritten (Hogwarts Legacy OST)
2.5:09
Hedwig's Theme
3.2:13
Leaving Hogwarts
4.3:45
Fawkes the Phoenix
5.2:06
Gilderoy Lockhart
6.3:27
Dobby the House Elf
7.5:21
Harry's Wondrous World
8.2:15
Aunt Marge's Waltz
9.1:37
Double Trouble
10.3:54
A Window to the Past
11.2:08
Buckbeak's Flight
12.2:32
Secrets of the Castle
13.2:54
Harry in Winter
14.2:18
Potter Waltz
15.2:47
The Ministry of Magic
16.1:45
Fireworks
17.3:01
Obliviate
18.2:22
Statues
18 Композиций ~ 55 Минут