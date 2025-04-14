Концерты в Миасс

Новости
Дэвид Невью поделился новой композицией «The Old Rugged Cross»14.04.25
Американский композитор и пианист Дэвид Невью выпустил новую композицию — авторскую аранжировку классического христианского гимна «The Old Rugged Cross»...
Вышел новый альбом Питера Грегсона — «Peter Gregson»11.04.25
Британский виолончелист и композитор Питер Грегсон представил свой новый альбом Peter Gregson — полноформатную работу, носящую его собственное имя...
Рэйф Файнс поставит оперу Чайковского «Евгений Онегин»08.04.25
Британский актёр и режиссёр Рэйф Файнс дебютирует в опере: в парижском Пале Гарнье он поставит «Евгения Онегина» Чайковского...
Бруно Бавота поделился новой композицией «I’m Losing You»07.04.25
Итальянский композитор и пианист Бруно Бавота выпустил новую композицию под названием «I’m Losing You»...
Вышел новый альбом Яна Тирсена — Rathlin from a Distance | The Liquid Hour04.04.25
Французский композитор и мультиинструменталист Ян Тирсен представил новый альбом Rathlin from a Distance | The Liquid Hour...
Группа Anoice выпустили альбом Live in Tokyo 202503.04.25
Японская инструментальная группа Anoice представила новый концертный альбом Live in Tokyo 2025...
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