CAGMO представляет грандиозное музыкальное шоу по знаменитым фэнтезийным вселенным – «Уэнздей и Гарри Поттер – Готические Сказки» в исполнении симфонического оркестра и хора в декорациях. Премьера 2026 года!

Зрителей ждёт погружение в таинственную эстетику – масштабные декорации в духе готического замка, мистическое освещение и тематические костюмы музыкантов создадут незабываемую атмосферу, усиливающую восприятие музыки.

Симфонический оркестр и хор CAGMO исполнят культовые композиции из сериала о загадочной Уэнздей из семейки Аддамс, а также знаковые темы из всех фильмов волшебной саги о мальчике, который выжил.

Перенеситесь в чарующие миры готических сказок вместе с оркестром CAGMO!