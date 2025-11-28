Оркестр CAGMO

Уэнздей и Гарри Поттер – Готические Сказки

МоскваКонцертный Зал «Москва» (Остров Мечты)
23.01
20:00Fr
"Уэнздей и Гарри Поттер – Готические Сказки концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Москва

Декорации

Большой состав

Хор

Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклистсоставплощадка

О программе

CAGMO представляет грандиозное музыкальное шоу по знаменитым фэнтезийным вселенным – «Уэнздей и Гарри Поттер – Готические Сказки» в исполнении симфонического оркестра и хора в декорациях. Премьера 2026 года!

Зрителей ждёт погружение в таинственную эстетику – масштабные декорации в духе готического замка, мистическое освещение и тематические костюмы музыкантов создадут незабываемую атмосферу, усиливающую восприятие музыки.

Симфонический оркестр и хор CAGMO исполнят культовые композиции из сериала о загадочной Уэнздей из семейки Аддамс, а также знаковые темы из всех фильмов волшебной саги о мальчике, который выжил.

Перенеситесь в чарующие миры готических сказок вместе с оркестром CAGMO!

Билеты

Список композиций

WEDNESDAY

1.
Wednesday Main Titles
1:07
2.
Paint It Black (The Rolling Stones cover)
2:23
3.
Thing Follows Rowen
2:16
4.
Morticia and Wednesday
3:09
5.
The Monster
2:26
6.
Family Day
1:16
7.
Winter: I. Allegro Non Molto (Vivaldi fragment)
0:56
8.
Nothing Else Matters (Metallica cover)
4:46
9.
Wednesday on the Case
3:32
10.
First Kiss
1:34
11.
Enid To The Rescue
3:23
12.
Fencing
1:47
13.
Poe Cup Race
4:57
14.
Morticia’s Story
3:26
15.
Crackstone Defeated
2:44
16.
Dance Of The Knights for cello and orchestra
2:22
17.
Losing My Religion (R.E.M. cover)
3:44
18.
Zombie (Cranberries cover)
2:24
19.
Sweet Dreams (Eurythmics cover)
4:06
20.
Wednesday End Titles
1:35
20 Композиций ~ 60 Минут

HARRY POTTER

1.
Hedwig's Theme
5:09
2.
Harry's Wondrous World
5:21
3.
Leaving Hogwarts
2:13
4.
Fawkes the Phoenix
3:45
5.
Gilderoy Lockhart
2:06
6.
Dobby the House Elf
3:27
7.
Aunt Marge's Waltz
2:15
8.
Double Trouble
1:37
9.
A Window to the Past
3:54
10.
Buckbeak's Flight
2:08
11.
Secrets of the Castle
2:32
12.
Harry in Winter
2:54
13.
Potter Waltz
2:18
14.
Fireworks
1:45
15.
Professor Umbridge
2:32
16.
The Ministry of Magic
2:47
17.
Dumbledore's Farewell
2:22
18.
Obliviate
3:01
19.
Lily's Theme
2:28
20.
Statues
2:22
20 Композиций ~ 60 Минут
40 Композиций120 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402