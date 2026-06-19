О программе
CAGMO представляет новую концертную программу «Саундтреки Великих Историй Любви» в исполнении оркестра и женского вокала при свете свечей.
Оркестровые аранжировки CAGMO и нежный женский вокал по-новому раскроют знакомые мелодии, сохраняя при этом всю пронзительность и красоту великих историй любви.
В программе: 1+1, Форрест Гамп, Отпуск по обмену, Это всё она, Бойфренд из будущего, Ла-Ла Ленд, Завтрак у Тиффани, Реальная любовь, Запах женщины, Амели, 500 дней лета, Дневник Бриджит Джонс, Гордость и предубеждение, МЫ. Верим в любовь, Ромео и Джульетта, Великий Гэтсби, Сладкий Ноябрь, Привидение, Храброе сердце, Титаник, Армагеддон, Телохранитель.
Приглашаем услышать легендарные саундтреки по-новому при свете свечей вместе с CAGMO!