Оркестр CAGMO

Саундтреки Великих Историй Любви при свечах

СтавропольМАУ ДО Ставропольский дворец детского творчества
16.10
19:00Fr
"Саундтреки Великих Историй Любви при свечах концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Ставрополь

романтика

премьера

с вокалом

Скоро повышение цены
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О программе

CAGMO представляет новую концертную программу «Саундтреки Великих Историй Любви» в исполнении оркестра и женского вокала при свете свечей.

Оркестровые аранжировки CAGMO и нежный женский вокал по-новому раскроют знакомые мелодии, сохраняя при этом всю пронзительность и красоту великих историй любви.

В программе: 1+1, Форрест Гамп, Отпуск по обмену, Это всё она, Бойфренд из будущего, Ла-Ла Ленд, Завтрак у Тиффани, Реальная любовь, Запах женщины, Амели, 500 дней лета, Дневник Бриджит Джонс, Гордость и предубеждение, МЫ. Верим в любовь, Ромео и Джульетта, Великий Гэтсби, Сладкий Ноябрь, Привидение, Храброе сердце, Титаник, Армагеддон, Телохранитель.

Приглашаем услышать легендарные саундтреки по-новому при свете свечей вместе с CAGMO!

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Список композиций

1.
Ludovico Einaudi - Una Mattina
3:23
2.
Alan Silvestri - I'm Forrest Gump
2:41
3.
Hans Zimmer - Maestro
3:54
4.
Sixpence None The Richer - Kiss Me
3:18
5.
Ellie Goulding - How Long Will I Love You
2:34
6.
Justin Hurwitz - Mia and Sebastian Theme
1:36
7.
Justin Hurwitz - City of Stars
2:39
8.
Audrey Hepburn - Moon River
2:03
9.
Craig Armstrong - Glasgow Love Theme
2:06
10.
Astor Piazolla - Por Una Cabeza
2:14
11.
Yann Tiersen - La valse d'Amelie
2:00
12.
Regina Spektor - Us
4:49
13.
Jamie O'Neal - All By Myself
4:35
14.
Dario Marianelli - Liz On Top Of The World
1:22
15.
Abel Korzeniowski - Dance For Me Wallis
3:08
16.
Nino Rota - A Time For Us
2:02
17.
Lana Del Rey - Young And Beautiful
3:51
18.
Enya feat. Enigma - Only Time
3:38
19.
Maurice Jarre - Unchained Melody
3:40
20.
James Horner - For The Love Of A Princess
4:05
21.
Celine Dion - My Heart Will Go On
4:45
22.
Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing
4:58
23.
Whitney Houston - I Will Always Love You
4:32
23 Композиции ~ 75 Минут
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