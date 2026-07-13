Оркестр CAGMO

Симфония Андертейл и Дельтарун

КраснодарДК ЖД Краснодар
01.12
19:00Tu
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премьера

популярное

ностальгия

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ОписаниеТреклистсоставплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке из культовых игр Андертейл (Undertale) и Дельтарун (Deltarune) — «Симфония Андертейл и Дельтарун» в исполнении оркестра.

В программу добавлены новые композиции из пятой главы Дельтарун , вышедшей в 2026 году.

В прошлом году Андертейл отметила своё 10-летие. Эта компьютерная игра от американского разработчика и композитора Тоби Фокса завоевала сердца миллионов игроков благодаря своей неповторимой атмосфере, харизматичным персонажам, трогательному сюжету и полюбившемуся саундтреку, написанному разработчиком самостоятельно. Фокс продолжил эту традицию в Дельтарун, создав более масштабный проект с новым сюжетом и героями, но сохранив фирменное сочетание юмора, драмы и великолепной музыки.

Саундтреки обеих игр поражают разнообразием: лёгкие и тёплые мелодии сменяются напряжёнными композициями, драматические эпизоды переплетаются с ироничными и игривыми темами. Оркестровые аранжировки CAGMO придадут этим произведениям новую силу и глубину, сохраняя их эмоциональность и атмосферу.

Приглашаем вас на концерт «Симфония Андертейл и Дельтарун» — незабываемое музыкальное путешествие в миры Тоби Фокса в исполнении оркестра CAGMO!

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Список композиций

UNDERTALE

1.
Once Upon a Time
1:28
2.
Start Menu
0:32
3.
Fallen Down
2:30
4.
Ruins
1:32
5.
Home
2:02
6.
Heartache
1:48
7.
sans.
0:48
8.
Snowdin Town
1:16
9.
Bonetrousle
0:57
10.
Waterfall
4:04
11.
Spear of Justice
1:55
12.
Metal Crusher
1:03
13.
Spider Dance
1:46
14.
CORE
2:44
15.
Death By Glamour
2:14
16.
Undertale
6:21
17.
ASGORE
2:53
18.
Your Best Nightmare
4:00
19.
Finale
1:51
20.
An Ending
3:28
21.
Last Goodbye
2:15
22.
Hopes and Dreams
3:01
23.
Battle Against a True Hero
2:36
24.
MEGALOVANIA
2:57
24 Композиции ~ 60 Минут

DELTARUNE

1.
The Legend
1:51
2.
Rude Buster
1:16
3.
Field of Hopes and Dreams
2:42
4.
Vs. Susie
1:21
5.
Chaos King
1:46
6.
THE WORLD REVOLVING
1:46
7.
My Castle Town
2:08
8.
A CYBER'S WORLD?
2:46
9.
Smart Race
2:09
10.
Attack the Killer Queen
2:00
11.
BIG SHOT
2:26
12.
Raise Up Your Bat
2:14
13.
TV World
2:09
14.
It's TV Time!
2:45
15.
Black Knife
1:57
16.
Dark Sanctuary
1:46
17.
Dark Zone
2:18
18.
Hammer of Justice
2:13
19.
GUARDIAN
3:46
20.
Flower Castle
4:30
21.
Cutie Mew Mew Magic
3:05
22.
Flower Man
3:12
22 Композиции ~ 55 Минут
46 Композиций115 Минут
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