CAGMO представляет концертную программу, посвященную уникальной игровой вселенной — «Симфония Элдер Скроллс» в исполнении симфонического оркестра и хора.

Музыкальные темы серии Элдер Скроллс (The Elder Scrolls), написанные композитором Джереми Соулом, вдохновили не одно поколение игроков на захватывающие и полные опасностей приключения по открытому фэнтезийному миру.

В исполнении симфонического оркестра и хора CAGMO прозвучат саундтреки из главных частей Элдер Скроллс: Morrowind / Морровинд, Oblivion / Обливион, Skyrim / Скайрим. Авторские аранжировки самых значимых композиций погрузят в фантастический мир игры. Вдохновляющие музыкальные темы позволят почувствовать себя искателем приключений на Вварденфелле, перенестись в Имперский город провинции Сиродиил и насладиться видами заснеженных горных просторов провинции Скайрим. Оркестровое исполнение эпических саундтреков при участии хора передаст завораживающую красоту игры, а неповторимую атмосферу континента Тамриэль подчеркнет звучание арфы и флейты.

Концертная программа «Симфония Элдер Скроллс» — это возможность стать героем музыкального мира любимой серии игр вместе с CAGMO!