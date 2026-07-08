Оркестр CAGMO

Симфония Стинг при свечах

Набережные ЧелныКЗ им. Сары Садыковой
04.10
18:00Su
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премьера

со свечами

популярное

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О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке Стинга — «Симфония Стинг при свечах» в исполнении саксофона, акустической гитары и струнного оркестра с перкуссией при свете свечей.

Творчество культового британского музыканта давно стало частью мировой музыкальной культуры. Прославившись как фронтмен группы Полис, Стинг продолжил сольную карьеру, подарив миру оригинальную, чувственную музыку, полную глубины.

Легендарные треки знаменитого на весь мир музыканта прозвучат в уникальных аранжировках от оркестра CAGMO в окружении сотен свечей. В программе: Shape Of My Heart, Englishman In New York, Desert Rose, A Thousand Years, Russians, The End Of The Game, Fields Of Gold, Mad About You, Fragile, Stolen Car (Take Me Dancing), If I Ever Lose My Faith In You, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle, Walking On The Moon.

Приглашаем вас услышать знаменитые композиции Стинг и группы Полис в уникальных аранжировках оркестра CAGMO при свете свечей!

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Список композиций

1.
Walking On The Moon
5:00
2.
Message In A Bottle
4:49
3.
Roxanne
3:07
4.
Every Breath You Take
4:10
5.
If I Ever Lose My Faith In You
4:28
6.
Stolen Car (Take Me Dancing)
3:59
7.
Fragile
3:54
8.
Mad About You
3:54
9.
Fields Of Gold
3:39
10.
The End Of The Game
6:07
11.
Russians
3:58
12.
A Thousand Years
5:57
13.
Desert Rose
4:46
14.
Englishman In New York
4:24
15.
Shape Of My Heart
4:37
15 Композиций ~ 70 Минут
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