Оркестр CAGMO

Симфония Sting при свечах

КазаньКЦ Чулпан
30.01
19:00Fr
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке Стинга — «Симфония Sting при свечах» в исполнении саксофона, акустической гитары и струнного оркестра с перкуссией при свете свечей.

Творчество культового британского музыканта давно стало частью мировой музыкальной культуры. Прославившись как фронтмен The Police, Стинг продолжил сольную карьеру, подарив миру оригинальную, чувственную музыку, полную глубины.

Легендарные треки знаменитого на весь мир музыканта прозвучат в уникальных аранжировках от оркестра CAGMO в окружении сотен свечей. В программе: Shape Of My Heart, Englishman In New York, Desert Rose, A Thousand Years, Russians, The End Of The Game, Fields Of Gold, Mad About You, Fragile, Stolen Car (Take Me Dancing), If I Ever Lose My Faith In You, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle, Walking On The Moon.

Приглашаем вас услышать знаменитые композиции Sting и The Police в уникальных аранжировках оркестра CAGMO при свете свечей!

Список композиций

1.
Walking On The Moon
5:00
2.
Message In A Bottle
4:49
3.
Roxanne
3:07
4.
Every Breath You Take
4:10
5.
If I Ever Lose My Faith In You
4:28
6.
Stolen Car (Take Me Dancing)
3:59
7.
Fragile
3:54
8.
Mad About You
3:54
9.
Fields Of Gold
3:39
10.
The End Of The Game
6:07
11.
Russians
3:58
12.
A Thousand Years
5:57
13.
Desert Rose
4:46
14.
Englishman In New York
4:24
15.
Shape Of My Heart
4:37
15 Композиций ~ 70 Минут
