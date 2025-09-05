CAGMO представляет концертную программу по одному из самых популярных аниме в мире – «Симфония Наруто».

Удивительная история Наруто и его друзей до сих пор привлекает внимание зрителей своей уникальностью, глубоким сюжетом и яркими персонажами. Особые музыкальные темы, опенинги и эндинги аниме без сомнения знакомы каждому поклоннику мира Шиноби.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат главные темы из аниме «Наруто». Эпический саундтрек в оригинальных авторских аранжировках передаст атмосферу героических приключений и доблестных поступков главных героев.

Концертная программа «Симфония Наруто» для оркестра и хора – это возможность погрузиться в мир дружбы и мудрости знаменитого аниме. Особое звучание композиций подчеркнет яркий вокал, а мощь и динамику сражений передадут электрогитара и ударные.

Пришло время отправиться в музыкальный путь Наруто к признанию и мечте вместе с CAGMO!