CAGMO представляет премьеру концертной программы «Симфония Ван-Пис» по музыке из знаменитого аниме. В исполнении симфонического оркестра знакомые музыкальные темы приглашают в путешествие по миру невероятных пиратских приключений Луффи и команды Соломенной Шляпы.

«Симфония Ван-Пис» — это не просто концерт, а настоящая встреча фанатов лора: возможность завести новые знакомства, сфотографироваться с косплеерами или самому прийти в образе одного из героев, получив шанс выиграть денежный приз! (Подробности конкурса косплея будут опубликованы в августе.)