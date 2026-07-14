Оркестр CAGMO

Симфония Ван-Пис

МоскваКЦ ЗИЛ
28.11
18:00Sa
"Симфония Ван-Пис концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Москва

премьера

косплей

фанмит

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ОписаниеТреклистсоставплощадка

О программе

CAGMO представляет премьеру концертной программы «Симфония Ван-Пис» по музыке из знаменитого аниме. В исполнении симфонического оркестра знакомые музыкальные темы приглашают в путешествие по миру невероятных пиратских приключений Луффи и команды Соломенной Шляпы.

«Симфония Ван-Пис» — это не просто концерт, а настоящая встреча фанатов лора: возможность завести новые знакомства, сфотографироваться с косплеерами или самому прийти в образе одного из героев, получив шанс выиграть денежный приз! (Подробности конкурса косплея будут опубликованы в августе.)

Билеты

Список композиций

1.
We Are! (Opening 1)
1:52
2.
Gomu Gomu no Bazooka!!!
1:58
3.
Three Towers
1:27
4.
Karakuri Castle, Transform
2:02
5.
Shanks theme 2
1:39
6.
Mother Sea
2:40
7.
Hangeki no noroshi
2:37
8.
Sakusen Kaishi
3:24
9.
Uunan And the Stone Storage Room
2:03
10.
Difficult
3:19
11.
Believe (Opening 2)
1:49
12.
Fight in the Colosseum
2:07
13.
Luffy Gear Four
2:26
14.
Giganto Thor Axe
2:16
15.
I'm Here With You Too
1:16
16.
Franky Theme
1:20
17.
Nami Theme
3:21
18.
Kaze wo Sagashite (Opening 12)
2:26
19.
Facing 3 Admirals
1:17
20.
Zoro Theme
4:49
21.
Sanji Theme
2:22
22.
Luffy Vs Ratchet Round 1
3:14
23.
Can't Escape, Fight!
3:05
24.
Luffy Theme
4:40
25.
Over the top (Opening 22)
2:00
26.
To The Grand Line!
3:43
27.
Luffy's Fierce Attack!
1:07
28.
The Very Very Very Strongest
1:48
29.
We Go! We Are!
3:16
30.
Overtaken
1:58
31.
Shichibukai theme
3:19
32.
Wealth Fame Power (Main Theme Netflix serial)
3:44
33.
My Sails Are Set (Ending Netflix serial)
2:51
34.
Memories (Ending 1)
4:29
34 Композиции ~ 90 Минут
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