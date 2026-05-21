Оркестр CAGMO

Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах

ТюменьДК Нефтяник
22.08
18:00Sa
ОписаниеТреклист альбомвидеосоставплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу, посвященную двум легендарным поп-дивам современности — «Симфония Лана Дель Рей и Адель» — в исполнении симфонического оркестра и фортепиано при свете свечей.

В начале вы услышите меланхоличную, чувственную и атмосферную музыку Ланы Дель Рей. Затем зазвучит музыка Адель: искренняя, эмоциональная и глубоко выразительная. Благодаря оркестровым аранжировкам знаменитые композиции зазвучат по-новому.

Откройте для себя любимые композиции Ланы Дель Рей и Адель в живом исполнении оркестра CAGMO при свете свечей.

Список композиций

1.
LANA DEL REY - Diet Mountain Dew
3:42
2.
LANA DEL REY - West Coast
4:16
3.
LANA DEL REY - Salvatore
4:41
4.
LANA DEL REY - Art Deco
4:55
5.
LANA DEL REY - Born To Die
4:45
6.
LANA DEL REY - Chemtrails Over The Country Club
4:31
7.
LANA DEL REY - Dark Paradise
3:42
8.
LANA DEL REY - Young And Beautiful
3:56
9.
LANA DEL REY - Summertime Sadness
4:25
10.
ADELE - Love In The Dark
4:46
11.
ADELE - Send My Love (To Your New Lover)
3:43
12.
ADELE - Someone Like You
4:20
13.
ADELE - Hometown Glory
4:31
14.
ADELE - Hello
4:55
15.
ADELE - Set Fire to the Rain
4:03
16.
ADELE - Skyfall
4:46
17.
ADELE - Rolling in the Deep
3:48
17 Композиций ~ 80 Минут
