CAGMO представляет концертную программу по творчеству величайшей в истории «королевской» рок-группы – «Симфония Queen при свечах».

Песни легендарной группы 70-х знает даже самое молодое поколение. Гениальные композиции Queen живут более 40 лет и до сих пор являются уникальными для музыкальной индустрии.

В исполнении оркестра CAGMO прозвучат самые значимые хиты Queen. Яркое экспериментальное звучание, разнообразие жанров и стилей группы обретёт новое прочтение в авторских аранжировках для струнного оркестра и фортепиано. Особую мелодичность инструментальных композиций подчеркнёт труба, а мощь и харизму культовых песен передадут ритмичные ударные.

«Симфония Queen при свечах» – это возможность насладиться оркестровым звучанием неподвластной времени музыки вместе с CAGMO!

В программе концерта: «We Will Rock You», «Don't Stop Me Now», «Bohemian Rhapsody», «The Show Must Go On» и многие другие хиты.