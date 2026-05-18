О программе
CAGMO представляет новую концертную программу-ретроспективу культовой эпохи MTV — «Симфония MTV» в исполнении оркестра при свете свечей.
В программе: Eminem / Эминем, Madonna / Мадонна, The Black Eyed Peas / Блэк Айд Пис, Nelly Furtado / Нелли Фуртадо, Gorillaz / Гориллаз, The Cranberries / Крэнберрис, Red Hot Chili Peppers / Ред Хот Чили Пепперс, Haddaway / Хаддавей, Moby / Моби, a-ha / а-ха, The Cardigans / Кардиганс, Britney Spears / Бритни Спирс, Eurythmics / Юритмикс, Robbie Williams / Робби Уильямс, No Doubt / Ноу Даут, Depeche Mode / Депеш Мод, Rick Astley / Рик Эстли, Justin Timberlake / Джастин Тимберлейк.
MTV — легендарный музыкальный канал, ставший отправной точкой для многих мировых звёзд и оказавший значительное влияние на развитие современной поп-культуры. Знакомые каждому хиты золотой эпохи МТВ зазвучат по-новому в оригинальных аранжировках оркестра CAGMO.
Приглашаем вас услышать легендарные хиты в новом прочтении на концерте оркестра CAGMO!
*Трек-лист программы обновлен.