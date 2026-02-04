Оркестр CAGMO

Симфония MTV при свечах

КрасноярскСГИИ им. Дмитрия Хворостовского
03.04
19:00Fr
"Симфония MTV при свечах концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Красноярск
Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклистсоставплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу-ретроспективу культовой эпохи MTV — «Симфония MTV» в исполнении оркестра при свете свечей.

В программе: Eminem, Madonna, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Gorillaz, The Cranberries, Red Hot Chili Peppers, Haddaway, Moby, Chris Isaak, a-ha, The Cardigans, Britney Spears, Eurythmics, Robbie Williams, R.E.M., No Doubt, Depeche Mode, Rick Astley, Justin Timberlake.

MTV — легендарный музыкальный канал, ставший отправной точкой для многих мировых звёзд и оказавший значительное влияние на развитие современной поп-культуры. Знакомые каждому хиты золотой эпохи MTV зазвучат по-новому в оригинальных аранжировках оркестра CAGMO.

Приглашаем вас услышать легендарные хиты в новом прочтении на концерте оркестра CAGMO!

Билеты

Список композиций

1.
Eurythmics — Sweet Dreams
4:20
2.
Depeche Mode — Enjoy the Silence
4:20
3.
a-ha — Take on Me
3:49
4.
Rick Astley — Never Gonna Give You Up
3:34
5.
Haddaway — What Is Love?
4:01
6.
Moby — Porcelain
3:12
7.
Chris Isaak — Wicked Game
4:47
8.
Robbie Williams — Supreme
4:22
9.
Madonna — Frozen
5:29
10.
R.E.M. — Losing My Religion
4:54
11.
The Cardigans — My Favourite Game
3:37
12.
The Cranberries — Zombie
5:07
13.
Red Hot Chili Peppers — Californication
5:29
14.
No Doubt — Don't Speak
4:23
15.
Gorillaz — Clint Eastwood
5:41
16.
Britney Spears — Toxic
3:32
17.
Beyoncé — Halo
3:45
18.
Eminem — Lose Yourself
5:20
19.
Justin Timberlake — Cry Me a River
4:48
20.
Nelly Furtado — Say It Right
3:35
21.
The Black Eyed Peas — Let's Get It Started
3:38
21 Композиция ~ 95 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402