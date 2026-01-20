Оркестр CAGMO

Симфония Майкла Джексона при свечах

УфаКонгресс-холл Торатау
02.10
19:00Fr
"Симфония Майкла Джексона при свечах концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Уфа

премьера

популярное

Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклистсоставплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по хитам короля поп-музыки — «Симфония Майкла Джексона» в исполнении оркестра при свете свечей.

Оркестровые аранжировки CAGMO по-новому раскроют знакомые хиты, сохраняя при этом фирменный стиль Майкла Джексона.

В программе: Billie Jean, Earth Song, Beat It, Black or White, Heal the World, They Don’t Care About Us, You Are Not Alone, Smooth Criminal, Give In to Me, In the Closet, Stranger in Moscow, Thriller, Remember the Time, Bad, Say Say Say.

Приглашаем услышать легендарные треки по-новому вместе с оркестром CAGMO!

Билеты

Список композиций

1.
Thriller
4:09
2.
Remember The Time
3:55
3.
Bad
4:07
4.
Say Say Say
3:54
5.
Stranger in Moscow
5:44
6.
In the Closet
4:48
7.
Give In to Me
5:28
8.
Smooth Criminal
4:17
9.
You Are Not Alone
4:34
10.
They Don't Care About Us
4:44
11.
Heal the World
6:24
12.
Black or White
3:18
13.
Beat It
4:18
14.
Earth Song
5:01
15.
Billie Jean
4:54
15 Композиций ~ 75 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402