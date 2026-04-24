9.3
Оркестр CAGMO

Симфония Линейдж 2

МоскваКЦ ЗИЛ
03.12
20:00Th
с хором

юбилей

О программе

CAGMO представляет симфоническую программу по мотивам легендарной игры - «Симфония Линейдж 2».

За 20 лет существования Линейдж 2 (Lineage 2) несколько поколений игроков по всему миру навсегда сохранили невероятный саундтрек игры в своих сердцах. В исполнении большого состава оркестра и хора CAGMO прозвучат уже полюбившиеся эпические произведения виртуальных королевств Адена и Грации. Уникальное звучание композиций передаст настроение каждой локации и погрузит в сказочную атмосферу всех поклонников культовой многопользовательской ролевой игры (MMORPG). Зрителей ждет увлекательное музыкальное путешествие по фэнтезийным мирам, полное завораживающей этники.

1.
Gludio City
2:02
2.
Town of Giran
2:08
3.
Dwarf Town
0:33
4.
Dark Elf Dungeon
2:00
5.
Dark Elf Town
2:03
6.
Discover Treasure
2:00
7.
Oren Town
2:03
8.
Battle 3
2:03
9.
Hunter's Village
2:14
10.
Battle Victory
1:30
11.
Aden City
2:08
12.
Heine
2:00
13.
Kamael Village (Mourn the Death of a Comrade)
1:37
14.
Mysterious Strings
2:00
15.
Call of Destiny
2:37
16.
Tower Of Insolence Theme
2:05
17.
Unicorn's Rest
1:59
18.
Shepard's Flute (Dion Town Theme)
2:06
19.
Chronicle 1 Trailer
2:49
20.
After the Storm
3:06
21.
Hall of Mists
3:12
22.
Gathering Armies
2:13
23.
Finale
0:15
24.
Apocalyptic Divine Evil
2:08
25.
Counter Attack
2:11
26.
Final Crisis
1:55
26 Композиций ~ 75 Минут
