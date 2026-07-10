Оркестр CAGMO

Симфония ДжоДжо

МоскваРАМ им. Гнесиных
22.11
20:00Su
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с хором

популярное

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О программе

CAGMO представляет концертную программу по одному из самых невероятных аниме в истории – «Симфония ДжоДжо».

Самобытный стиль мира ДжоДжо (JoJo) невозможно спутать ни с чем другим. Многовековая история семейства Джостаров и их противостояние с главным антагонистом Дио Брандо поражает оригинальным сюжетом, юмором, эпичными битвами и атмосферным саундтреком.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат самые яркие темы ДжоДжо, отражающие оригинальное настроение каждого сезона. Авторские аранжировки композиций погрузят в атмосферу таинственных приключений и волнительных сражений, позволив заново прочувствовать удивительные сюжетные повороты.

Концертная программа «Симфония ДжоДжо» для струнного оркестра, фортепиано и хора подарит возможность стать частью невероятного и безумного мира ДжоДжо. Поразительную динамику битв и драйвовое звучание тем главных героев подчеркнут электро и бас-гитары, саксофон и ритмичные ударные.

Продолжение следует…

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Список композиций

1.
Hayato Matsuo - Jonathan Joestar Theme
3:41
2.
Taku Iwasaki - Awaken
3:20
3.
Yugo Kanno - Stardust Crusaders (Main Theme)
5:02
4.
Yugo Kanno - Fire Shaman
3:19
5.
Yugo Kanno - Dark Rebirth
2:28
6.
Yugo Kanno - Dio's World
5:18
7.
Yugo Kanno - Noble Pope
2:52
8.
Pat Metheny Group - Last Train Home
5:41
9.
Yugo Kanno - Diamond is Unbreakable (Main Theme)
4:07
10.
Coda - Fighting Gold
4:12
11.
Yugo Kanno - Killer
3:00
12.
Daisuke Hasegawa - Traitor's Requiem
3:39
13.
Yugo Kanno - Un'altra persona
3:02
14.
Yugo Kanno - Il vento d'oro
4:55
15.
Yugo Kanno - Stone Ocean (Main Theme)
4:00
16.
Yes - Roundabout Single Edit
3:29
17.
Hiroaki TOMMY Tominaga - Sono Chi no Sadame
4:35
17 Композиций ~ 70 Минут
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