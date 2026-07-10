CAGMO представляет концертную программу по одному из самых невероятных аниме в истории – «Симфония ДжоДжо».

Самобытный стиль мира ДжоДжо (JoJo) невозможно спутать ни с чем другим. Многовековая история семейства Джостаров и их противостояние с главным антагонистом Дио Брандо поражает оригинальным сюжетом, юмором, эпичными битвами и атмосферным саундтреком.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат самые яркие темы ДжоДжо, отражающие оригинальное настроение каждого сезона. Авторские аранжировки композиций погрузят в атмосферу таинственных приключений и волнительных сражений, позволив заново прочувствовать удивительные сюжетные повороты.

Концертная программа «Симфония ДжоДжо» для струнного оркестра, фортепиано и хора подарит возможность стать частью невероятного и безумного мира ДжоДжо. Поразительную динамику битв и драйвовое звучание тем главных героев подчеркнут электро и бас-гитары, саксофон и ритмичные ударные.

Продолжение следует…