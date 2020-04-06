CAGMO представляет концертную программу по мотивам популярной фэнтезийной RPG – «Симфония Honkai: Star Rail».

Важным элементом космического путешествия Honkai: Star Rail стало яркое музыкальное сопровождение. В исполнении оркестра CAGMO прозвучат уникальные аранжировки саундтрека, покорившего каждого поклонника игры. Атмосферное звучание композиций погрузит в фэнтезийный мир захватывающих приключений, ярких впечатлений и бесконечных чудес галактики.

Концертная программа «Симфония Honkai: Star Rail» для струнного оркестра и фортепиано позволит прочувствовать настроение и стиль каждой локации, а особую энергетику космических путешествий подчеркнет драйвовое звучание электрогитары и ударных.

Пришло время стать частью экипажа Звёздного экспресса и раскрыть тайну загадочного Стелларона вместе c CAGMO!