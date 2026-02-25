Оркестр CAGMO

Хор Русского Рока

СыктывкарКоми республиканская академическая филармония
28.11
18:00Sa
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке известных русских рок-групп — «Хор Русского Рока» в исполнении оркестра и хора при свете свечей.

В программе прозвучат песни таких легендарных групп, как: Агата Кристи, Аукцыон, 7Б, Маша и Медведи, Гражданская Оборона, Чайф, Наутилус Помпилиус, Алиса, Король и Шут, Гарик Сукачев, Смысловые Галлюцинации, Альянс, Чиж & Co, Пилот, Кипелов.

Уникальные аранжировки CAGMO придадут любимым песням новую мощь и объём, сохраняя их энергию и пробуждая светлую ностальгию, а мерцание тысяч свечей создаст непередаваемую атмосферу.

Ждем вас на концертах программы «Хор Русского Рока»!

Список композиций

1.
Альянс - На заре
5:44
2.
Чиж & Co - О любви (А не спеть ли мне песню)
4:58
3.
АукцЫон - Дорога
3:18
4.
Алиса - Трасса Е-95
3:37
5.
Агата Кристи - Черная луна
3:57
6.
Агата Кристи - Как на войне
4:05
7.
Гарик Сукачёв, Бригада С - Дорожная (Эй, Ямщик)
4:50
8.
Гражданская оборона - Всё идёт по плану
5:00
9.
7Б - Молодые ветра
4:25
10.
Смысловые Галлюцинации - Вечно молодой
3:51
11.
Маша и Медведи - Земля
5:30
12.
Наутилус Помпилиус - Крылья
3:25
13.
Наутилус Помпилиус - Прогулки по воде
3:45
14.
Кипелов - Я свободен
7:29
15.
Чайф - Никто не услышит (Ой-йо)
4:30
16.
Король и Шут - Дурак и молния
2:00
17.
Король и Шут - Кукла колдуна
3:28
18.
Король и Шут - Лесник
3:22
18 Композиций ~ 78 Минут
