Оркестр CAGMO

Хор Русского Рока

КраснодарДК ЖД Краснодар
01.12
19:00Mo
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке известных русских рок-групп — «Хор Русского Рока» в исполнении оркестра и хора при свете свечей.

В программе прозвучат песни таких легендарных групп, как: Агата Кристи, Аукцыон, 7Б, Маша и Медведи, Гражданская Оборона, Чайф, Наутилус Помпилиус, Алиса, Король и Шут, Гарик Сукачев, Смысловые Галлюцинации.

Уникальные аранжировки CAGMO придадут любимым песням новую мощь и объём, сохраняя их энергию и пробуждая светлую ностальгию, а мерцание тысяч свечей создаст непередаваемую атмосферу.

Ждем вас на концертах программы «Хор Русского Рока»!

Список композиций

1.
Смысловые Галлюцинации - Вечно молодой
3:51
2.
Гарик Сукачёв, Бригада С - Дорожная
4:50
3.
Трек будет объявлен позднее
X:XX Мин
4.
АукцЫон - Дорога
3:18
5.
Алиса - Трасса Е-95
3:37
6.
Трек будет объявлен позднее
X:XX Мин
7.
Агата Кристи - Черная луна
3:57
8.
Агата Кристи - Как на войне
4:05
9.
Трек будет объявлен позднее
X:XX Мин
10.
Гражданская оборона - Всё идёт по плану
5:00
11.
7Б - Молодые ветра
4:25
12.
Маша и Медведи - Земля
5:30
13.
Наутилус Помпилиус - Крылья
3:25
14.
Наутилус Помпилиус - Прогулки по воде
3:45
15.
Король и Шут - Дурак и молния
2:00
16.
Король и Шут - Кукла колдуна
3:28
17.
Король и Шут - Лесник
3:22
18.
Чайф - Никто не услышит (Ой-йо)
4:30
18 Композиций ~ 70 Минут
