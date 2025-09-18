Оркестр CAGMO

Солисты оркестра CAGMO - Гарри Поттер и Миядзаки

КировВятская филармония
18.12
19:00Th
При свечах

2 по 45 мин

солисты

О программе

CAGMO представляет новую программу со свечами для камерного состава оркестра — "Солисты оркестра CAGMO — Гарри Поттер и Миядзаки".

Программа состоит из уникальных аранжировок, специально написанных для виртуозного камерного исполнения, поэтому исполняется только солистами оркестра CAGMO.

Программа разделена на два акта по 45 минут с антрактом: в первом акте вас ждет волшебная музыка Джона Уильямса из фильмов о Гарри Поттере, а во втором — чарующие композиции Дзё Хисаиси из анимационных шедевров Хаяо Миядзаки: «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки», «Небесный замок Лапута», «Порко Россо», «Ветер крепчает», «Навсикая из долины ветров», «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо».

Благодаря чувственному исполнению солистов зрителей ждет необычайное погружение в музыку двух легендарных вселенных.

Почувствуйте музыку, которая покорила сердца миллионов, и отправьтесь в волшебное путешествие в окружении сотен свечей вместе с оркестром CAGMO!

Список композиций

Aкт 1 ГАРРИ ПОТТЕР

1.
Hedwig's Theme
5:09
2.
Leaving Hogwarts
2:13
3.
Fawkes the Phoenix
3:45
4.
Gilderoy Lockhart
2:06
5.
Dobby the House Elf
3:27
6.
Harry's Wondrous World
5:21
7.
Aunt Marge's Waltz
2:15
8.
Double Trouble
1:37
9.
A Window to the Past
3:54
10.
Buckbeak's Flight
2:08
11.
Secrets of the Castle
2:32
12.
Harry in Winter
2:54
13.
Potter Waltz
2:18
14.
The Ministry of Magic
2:47
15.
Fireworks
1:45
16.
Statues
2:22
16 Композиций ~ 45 Минут

Акт 2 ХАЯО МИЯДЗАКИ

1.
One Summer's Day
4:04
2.
Merry-Go-Round of Life
5:11
3.
Princess Mononoke Suite
5:32
4.
Kiki's Delivery Service
4:29
5.
Castle in the Sky
6:30
6.
Il Porco Rosso
1:54
7.
The Wind Rises Suite
3:39
8.
Nausicaa of the Valley of the Wind Suite
8:02
9.
Reprise
4:46
10.
Kaze no Toorimichi
3:42
10 Композиций ~ 45 Минут
26 Композиций90 Минут
