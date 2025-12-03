афишаРейтинг
9.1
Оркестр CAGMO

Симфония Герои Меча и Магии

НовосибирскДКЖ Новосибирск
05.11
19:00Th
Включить

с хором

новые треки

популярное

Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 70 000+
ОписаниеТреклиствидеосоставплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу по лучшим произведениям культовой франшизы Heroes Of Might and Magic. Узнаваемый с первых нот саундтрек в исполнении симфонического оркестра и хора напомнит о захватывающих приключениях, штурмах и битвах в фэнтезийных мирах легендарной игры.

Монументальные темы Героев Меча и Магии, с детства знакомые каждому, стали неотъемлемой частью жизни поклонников игры. Хотите почувствовать пробирающую до костей атмосферу Некрополиса? Спокойствие и безмятежность Оплота? Силу и стойкость Крепости? Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Энроту, Аксеоту и Асхану и станьте настоящим Героем вместе с CAGMO!

Билеты

Список композиций

1.
Main Theme (Heroes of Might and Magic III)
1:14
2.
Blade AB Campaign (Heroes of Might and Magic III)
2:20
3.
Stronghold Town (Heroes of Might and Magic III)
2:20
4.
Grass (Heroes of Might and Magic III)
1:50
5.
Rampart Town (Heroes of Might and Magic III)
2:46
6.
Dirt (Heroes of Might and Magic III)
2:08
7.
Evil Theme (Heroes of Might and Magic III)
1:34
8.
Necropolis town (Heroes of Might and Magic III)
2:33
9.
Combat I (Heroes of Might and Magic III)
2:49
10.
Win Scenario (Heroes of Might and Magic III)
1:14
11.
Main Theme (Heroes of Might and Magic IV)
1:37
12.
The Preserve (Heroes of Might and Magic IV)
3:17
13.
The Academy Of Honor (Heroes of Might and Magic IV)
2:14
14.
Necropolis Town (Heroes of Might and Magic IV)
3:24
15.
Hope (Heroes of Might and Magic IV)
2:24
16.
Main Menu (Heroes of Might and Magic V)
3:18
17.
Academy (Heroes of Might and Magic V)
4:12
18.
Haven (Heroes of Might and Magic V)
3:17
19.
Castle Town (Heroes of Might and Magic III)
2:35
20.
Campaign 3 (Heroes of Might and Magic III)
0:54
21.
Inferno Town (Heroes of Might and Magic III)
2:17
22.
Combat IV (Heroes of Might and Magic III)
3:14
23.
Snow (Heroes of Might and Magic III)
2:01
24.
Tower Town (Heroes of Might and Magic III)
3:46
25.
Sand (Heroes of Might and Magic III)
2:01
26.
Dungeon Town (Heroes of Might and Magic III)
2:16
27.
Blade DS Campaign (Heroes of Might and Magic III)
0:58
28.
Water (Heroes of Might and Magic III)
1:54
29.
Conflux Town (Heroes of Might and Magic III)
1:23
30.
Campaign Theme 11 (Heroes of Might and Magic III)
1:41
31.
Fortress Town (Heroes of Might and Magic III)
1:58
32.
Combat II (Heroes of Might and Magic III)
2:40
32 Композиции ~ 75 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402