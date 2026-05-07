CAGMO представляет новую концертную программу по музыке из культовой игры Холлоу Найт (Hollow Knight) и её долгожданного продолжения Холлоу Найт: Силксонг (Hollow Knight: Silksong) — «Симфония Холлоу Найт» в исполнении оркестра и хора.

Холлоу Найт — настоящий феномен инди-сцены. Эта вселенная полюбилась сотням тысяч игроков по всему миру и успела стать культовой благодаря уникальному сочетанию рукописной графики, глубокой мифологии и музыки Кристофера Ларкина, создающей неповторимую атмосферу.

В программе — чарующие и драматичные мелодии из мрачной Hollow Knight (с дополнениями Хидден Дримс / The Hidden Dreams, Грим Труп / The Grimm Troupe, Годс & Найтмерс / Gods & Nightmares) и ее загадочного сиквела Холлоу Найт: Силксонг. Уникальные аранжировки для оркестра и хора придадут этим темам новую мощь и глубину, сохраняя их характер и усиливая ощущение погружения в игру.

Приглашаем вас на концерт «Симфония Холлоу Найт»!