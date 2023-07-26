CAGMO приглашает окунуться в волшебный мир сенсационной приключенческой игры Genshin Impact. В программе концерта – музыкальное путешествие к центру науки Тейвата – региону мудрости Сумеру.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы почувствуете силу великого Дендро Архонта – Нахиды, ощутите жаркую атмосферу Моря красных песков, насладитесь тропическими видами джунглей Дхармы и посетите загадочное царство Фарахкерт.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт 4» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт 4» подарит множество воспоминаний и эмоций всем поклонникам этой бескрайней вселенной.