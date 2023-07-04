Оркестр CAGMO

Симфония Геншин Импакт 2

Нижний НовгородКЗ «Юпитер»
01.07
19:00Sa
Мероприятие
прошло
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О программе

CAGMO приглашает окунуться в волшебный мир сенсационной приключенческой игры Genshin Impact. В программе концерта – музыкальное путешествие по восточной части фантастического Тейвата – богатому портовому городу Ли Юэ.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы отправитесь на гору Тяньхэн, прогуляетесь в зарослях Тростниковых островов, насладитесь видом долин деревни Цинцэ и окунетесь в атмосферу процветающего города.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт 2» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт 2» подарит множество воспоминаний и эмоций всем поклонникам этой бескрайней вселенной.

Список композиций

1.
Genshin Impact (Main Theme)
1:46
2.
Call It a Day in Liyue
1:35
3.
Gallant Challenge
3:43
4.
Liyue
4:36
5.
Irresistible Force
4:10
6.
Spring in Clouds
1:51
7.
Chasing the Torrents
3:54
8.
Rhythm Amidst the Reeds
1:01
9.
Nimble As Lighting (KEQING)
0:59
10.
Dance with the Great Vortex
3:03
11.
Moon in One's Cup
1:49
12.
Foxes at Play
1:02
13.
Seething Animosity
1:57
14.
Path of Yaksha (XIAO)
3:49
15.
Azhdaha Boss Theme (Phase 2)
1:47
16.
Slumbering Lore
1:32
17.
Impending Danger
4:06
18.
Marching of xiezhi (YANFEI)
3:28
19.
Rays of Sunlight
4:07
20.
Inevitable Conflict
1:20
21.
Peaceful Hike (Qingce Daytime)
2:11
22.
Flaming Fry (XIANGLING)
0:59
23.
Flow of Mildness
1:20
24.
Cozy Leisure Time (Wangshu Daytime)
1:30
25.
Any Last Words? (HU TAO)
1:33
26.
La Signora Boss Theme — Phase I
3:25
27.
Plain of Nostalgia
1:19
28.
From Snezhnaya With Boldness (CHILDE)
1:29
29.
Rapid as Wildfires
4:20
30.
Never-Ending Performance
3:05
30 Композиций ~ 73 Минуты

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