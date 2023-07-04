CAGMO приглашает окунуться в волшебный мир сенсационной приключенческой игры Genshin Impact. В программе концерта – музыкальное путешествие по восточной части фантастического Тейвата – богатому портовому городу Ли Юэ.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы отправитесь на гору Тяньхэн, прогуляетесь в зарослях Тростниковых островов, насладитесь видом долин деревни Цинцэ и окунетесь в атмосферу процветающего города.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт 2» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт 2» подарит множество воспоминаний и эмоций всем поклонникам этой бескрайней вселенной.