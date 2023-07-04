CAGMO приглашает окунуться в волшебный мир сенсационной приключенческой игры Genshin Impact. В программе концерта — музыкальное путешествие по одному из семи королевств Тейвата – свободолюбивому Мондштадту.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы насладитесь видом живописного Мыса Веры, посетите беззаботную деревушку Спрингвейл, отдохнете на популярном Побережье Сокола и проникнетесь атмосферой красочных локаций знаменитого города Свободы.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт 1» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт 1» подарит множество воспоминаний и эмоций всем поклонникам этой бескрайней вселенной.