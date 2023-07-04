Оркестр CAGMO

Симфония Геншин Импакт 1

Санкт-ПетербургДК им. Ленсовета
16.06
19:00Fr
Мероприятие
прошло
Включить
Расписание концертов
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO приглашает окунуться в волшебный мир сенсационной приключенческой игры Genshin Impact. В программе концерта — музыкальное путешествие по одному из семи королевств Тейвата – свободолюбивому Мондштадту.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы насладитесь видом живописного Мыса Веры, посетите беззаботную деревушку Спрингвейл, отдохнете на популярном Побережье Сокола и проникнетесь атмосферой красочных локаций знаменитого города Свободы.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт 1» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт 1» подарит множество воспоминаний и эмоций всем поклонникам этой бескрайней вселенной.

Список композиций

1.
Genshin Impact
1:46
2.
Knights of Favonius
1:15
3.
Dawn Winery Theme
1:08
4.
Photon of Fluctuation
3:14
5.
Journey into Sweet Dreams
2:30
6.
Bard's Adventure
1:47
7.
A Day in Mondstadt
1:00
8.
A Sweet Smile
0:58
9.
Magic Intrigues
3:50
10.
Surge of Prophecies
1:01
11.
His Resolution
4:43
12.
What a Hopeful Voyage
2:50
13.
Ouvertüre der ewigen Nacht
1:18
14.
Happy Journey
2:32
15.
Rhythm from Ancient Times
3:40
16.
The Imminent Triumph
1:13
17.
Exclusive Speciality
1:01
18.
The Horizon
1:13
19.
Perpetual Motion of Wind
3:32
20.
Moonlike Smile
1:18
21.
Striding in the Snowstorm
1:13
22.
Dance of Aphros
1:50
23.
Charge! Fearless Warriors
3:58
24.
Midday Prospects
1:39
25.
Rite of Battle
4:20
26.
Knighthood Excellence
1:33
27.
Make Haste, Partner
1:28
28.
Forsaken Child of Ancient Times
2:55
29.
The Outlander Who Caught the Wind
1:49
30.
Caelestinum Finale Termini
3:28
31.
Symphony of Boreal Wind
4:51
31 Композиция ~ 71 Минута

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123001, город Москва, ул Спиридоновка, д. 9

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402