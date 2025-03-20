Оркестр CAGMO

Саундтреки Абеля Коженёвски при свечах

СаранскОбластная Филармония им. Шнитке
22.06
18:00Su
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романтика

популярное

при свечах

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ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу «Саундтреки Абеля Коженёвски при свечах» — погружение в завораживающий мир музыки выдающегося кинокомпозитора и главного романтика неоклассики, чьи произведения стали неотъемлемой частью современных кинематографических шедевров.

Абель Коженёвски создает атмосферную, чувственную музыку, наполняя фильмы эмоциональной глубиной и выразительностью. Его саундтреки стали важной частью фильмов Тома Форда «Одинокий мужчина» (2009) и «Под покровом ночи» (2016), наполняя их драматизмом и изысканностью. Его музыка также звучит в сериале «Страшные сказки» (2014–2016) Джона Логана, усиливая его мрачную и загадочную атмосферу. В «Ромео и Джульетта» (2013) Карло Карлея она подчёркивает трагичность истории, а в «МЫ. Верим в любовь» (2011) Мадонны — передаёт утончённые эмоции героев. Помимо этого, Коженёвски работал над экспериментальным триллером «Побег из завтра» (2013), известным своим необычным визуальным стилем.

Голливуд высоко ценит «старомодный» подход композитора: в отличие от многих современных авторов, Коженёвски отдает предпочтение живому звучанию струнных инструментов. Это делает его музыку изысканной, благородной и глубоко эмоциональной. За свою карьеру он был неоднократно номинирован на престижную премию «Золотой глобус». Оркестр CAGMO представит уникальные аранжировки его произведений, передавая тонкость, драматизм и характерное звучание, за которое композитора ценят режиссеры и зрители по всему миру.

Приглашаем вас на концерт, где музыка Абеля Коженёвски прозвучит в исполнении оркестра CAGMO в утончённой и таинственной атмосфере тысячи свечей.

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Список композиций

1.
Gates of Tomorrow
2:14
2.
Wayward Sisters
2:55
3.
Mothers
2:28
4.
Table For Two
3:20
5.
Daydreams
2:16
6.
Stillness Of The Mind
3:54
7.
Demimonde
1:34
8.
Street. Horse. Smell. Candle.
2:25
9.
Melting Waltz
3:22
10.
Ghost Waltz
2:51
11.
Ethan's Waltz
1:25
12.
Juliet's Dream
3:43
13.
Come, Gentle Night
2:29
14.
The Cheek of Night
2:25
15.
Trooping With Crows
3:03
16.
Forbidden Love
2:58
17.
Evgeni's Waltz
3:34
18.
Letters
4:19
19.
Charms
4:03
20.
Dance For Me Wallis
3:08
20 Композиций ~ 65 Минут
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