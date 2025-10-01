Оркестр CAGMO

Симфония Assassin's Creed

МоскваКЦ ЗИЛ
01.03
18:00Su
"Симфония Assassin's Creed концерт в исполнении Оркестра CAGMO в Москва

ОписаниеТреклист альбомсоставплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу, посвященную культовой игровой вселенной Assassin’s Creed — «Симфония Assassin’s Creed» в исполнении оркестра и хора.

Assassin’s Creed — популярная серия игр от Ubisoft, с момента дебюта в 2007 году завоевавшая сердца сотен миллионов игроков по всему миру благодаря захватывающему сюжету, атмосферным локациям и незабываемым саундтрекам.

В программу вошли лучшие композиции из Assassin’s Creed, Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations, Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Rogue, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Mirage и новейшей части — Assassin’s Creed Shadows.

Приглашаем вас на концерт «Симфония Assassin’s Creed» по музыке из легендарной вселенной Assassin’s Creed в исполнении оркестра и хора CAGMO!

Список композиций

1 АКТ

1.
Earth
3:59
2.
City of Jerusalem
3:11
3.
Flight Through Jerusalem
3:39
4.
Florence Tarantella
1:52
5.
Leonardo's Inventions, Pt. 1
2:12
6.
Venice Rooftops
3:18
7.
Home in Florence
4:30
8.
The Brotherhood Escapes
1:58
9.
City of Rome
5:33
10.
The Road to Masysaf
2:55
11.
Welcome to Kostantiniyye
3:32
12.
Main Theme
3:06
13.
Welcome to Boston
2:34
14.
Fight Club
2:05
14 Композиций ~ 47 Минут

2 АКТ

1.
Main Theme
2:13
2.
Randy Dandy Oh
1:35
3.
On the Horizon
3:01
4.
Under the Black Flag
3:21
5.
Pyrates Beware
3:16
6.
The High Seas
2:44
7.
Main Theme
2:10
8.
I am Shay Patrick Cormac
1:49
9.
Unity
3:59
10.
Chase by Chase Basis
2:29
11.
Family
2:08
12.
Main Theme
3:15
13.
Legend of the Eagle Bearer
3:52
14.
Odyssey
2:12
15.
Ezio's Family (Mirage Version)
2:15
16.
Main Theme
3:15
17.
Main Theme
3:13
17 Композиций ~ 53 Минуты
31 Композиция100 Минут
