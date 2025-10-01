CAGMO представляет новую концертную программу, посвященную культовой игровой вселенной Assassin’s Creed — «Симфония Assassin’s Creed» в исполнении оркестра и хора.

Assassin’s Creed — популярная серия игр от Ubisoft, с момента дебюта в 2007 году завоевавшая сердца сотен миллионов игроков по всему миру благодаря захватывающему сюжету, атмосферным локациям и незабываемым саундтрекам.

В программу вошли лучшие композиции из Assassin’s Creed, Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations, Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Rogue, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Mirage и новейшей части — Assassin’s Creed Shadows.

Приглашаем вас на концерт «Симфония Assassin’s Creed» по музыке из легендарной вселенной Assassin’s Creed в исполнении оркестра и хора CAGMO!